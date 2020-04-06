Где ГАИ установила новые камеры

Где ГАИ установила новые камеры2
- 6.04.2020, 12:25
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На дорогах столичного региона они могут находиться в самых неожиданных местах.
На дорогах Беларуси появились и мобильные датчики контроля скорости, сообщает сайт naviny.by.
Так, в частности, на территории столичного региона радары (они могут находиться в самых разных и неожиданных местах, как это было на 41-м километре дороги Р-28 Минск — Нарочь) вплоть по 12 апреля будут установлены в следующих местах:
трасса М4 Минск — Могилев;
дорога Р43 Граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи;
дорога Р23 Минск — Микашевичи.
По информации ГАИ Витебской области, до 9 апреля включительно лихачей будут ловить с 7:30 до 23:00 в областном центре на проспекте Московском, а в Полоцке до 15 апреля (с 9:00 до 19:00) на улице М.Богдановича.
На Гроднинщине вплоть по 10 апреля радары будут находиться:
Гродно (проспект Клецкова);
Лида, (улица Ленинская);
Гродно (улица Поповича);
трасса М11 Граница Литвы — Лида — Бытень (Вороновский район).
Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.