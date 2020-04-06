Лукашенко занял первое место в рейтинге «корона-идиотов» на немецком телевидении

Лукашенко занял первое место в рейтинге «корона-идиотов» на немецком телевидении23
- 6.04.2020, 13:05
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В вечернем шоу показали запись разговора с журналисткой о «летающих вирусах».
Telegram-канал МКБ опубликовал видео с немецкого телеканала ZDF, где в вечерней передаче Лукашенко возглавил рейтинг «корона-идиотов»:
«Это победа! Лукашенко возглавил чарт «корона-идиотов» по версии телеканала ZDF (Германия)».
В передаче показали видео, где он после хоккея, общаясь с журналисткой, говорит, что «не заметил летающих вирусов».