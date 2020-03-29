Лукашенко не видит никаких летающих вирусов

Лукашенко не видит никаких летающих вирусов66
- 29.03.2020, 9:32
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Маразм крепчал.
Вчера во время хоккейного матча диктатор продолжал удивлять публику.
Лукашенко ответил на вопросы журналистки ОНТ:
— Можно ли сказать, что война войной, а хоккей по расписанию? — начала с подготовленной шутки корреспондент ОНТ Анна Пыж.
— Нет. Надо сказать, что умереть стоя, чем жить на коленях!
— А есть ли что-то, что вообще может вас остановить от выхода на лед?
— Меня? А зачем? Можно, но зачем, я не понимаю. Тут же нет никаких вирусов. Ты же не заметила, что они здесь летают?
— Нет.
— И я не вижу. Это холодильник, самое лучшее здоровье. Антивирусное лекарство, самое настоящие.