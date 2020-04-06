Польша ожидает пика эпидемии в мае-июне 6.04.2020, 13:29

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ФОТО: РАР

По словам премьер-министра страны, неоправданный оптимизм - это неправильный подход.

Польша ожидает пика заболеваемости, вызванного коронавирусом, в мае-июне.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает rmf24.

«Ситуация, особенно в Западной Европе, вызывает очень много беспокойства. Мы видим, как растет количество больных в Западной Европе. Мы видим, что эти приросты очень быстрые», - сказал он в Сейме.

По словам премьера, неоправданный оптимизм - это неправильный подход.

«Сегодня, на этом этапе, мы знаем, что следует соблюдать дисциплину, вкладывать дополнительные усилия, держать дистанцию, выполнять множество правил и процедур. Мы в значительной степени находимся в начале борьбы с коронавирусом. Пик заболеваемости еще впереди - где-то в мае-июне. Мы должны, борясь с эпидемией, одновременно пытаться строить новую модель экономической жизни для того, чтобы экономика пострадала как можно меньше», - заявил Моравецкий.

По его словам, Польша увеличит ежедневные объемы тестирования на коронавирус. Страна заключила контракт на 800 тыс. тестов.

«150 тыс. доступны, 150 тыс. - уже в пути, в ближайшие несколько дней они будут в Польше, - сообщил он. По его оценкам, запас тестов огромный.

«Мы тестируем в тех местах, где эпидемиологи, эксперты указывают нам, что нужно тестировать, то есть различные виды мест повышенного риска, места карантина, больницы», - отметил Моравецкий.