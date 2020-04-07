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США получили право использовать ресурсы Луны

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  • 7.04.2020, 8:59
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США получили право использовать ресурсы Луны
иллюстрационное фото charter97.org

Документ подписал президент страны Дональд Трамп.

США получили право использовать ресурсы Луны, соответствующий указ подписал американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В документе сказано, что американцы должны иметь право вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством.

Однако в указе отмечается, что космос юридически и физически является уникальным пространством для деятельности человека, и США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния. Таким образом, политика страны будет направлена на стимулирование международной поддержки по добыче и использованию ресурсов в космосе.

В частности, США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, уточняется в документе.

В феврале сообщалось, что проект бюджета НАСА на 2021 год предполагает рекордное увеличение финансирования в размере 25,2 миллиарда долларов, что на 12 процентов больше, чем в 2020 году. Всего на высадку астронавтов на Луну в 2024 году планируется потратить 35 миллиардов долларов.

В марте прошлого года Трамп потребовал от НАСА отправить американцев на Луну любой ценой. Он заявил, что первая женщина и следующий мужчина на спутнике «будут американцами, которых доставят американские ракеты с американской земли».


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