Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди 7.04.2020, 9:44

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МЭЙВ КЕННЕДИ С СЫНОМ

ФОТО: ВВС

Мейв Кеннеди и ее восьмилетний сын пропали во время прогулки на каноэ в штате Мэриленд.

Сотрудники полиции обнаружили тело Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, внучки бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди. Об этом сообщает телеканал CBS Baltimore (перевод — РБК).

Поиски Мейв Кеннеди и ее восьмилетнего сына начали после того, как они пропали во время прогулки на каноэ в Чесапикском заливе в штате Мэриленд 2 апреля.

Уточняется, что тело женщины было обнаружено у берегов залива вечером 6 апреля. Тело мальчика найти пока не удалось, но в полиции решили возобновить его поиски во вторник, передает телеканал.

По данным газеты USA Today, Мейв Кеннеди и ее сын сели в каноэ, чтобы достать мяч, который укатился в воду. Однако из-за сильного ветра судно вынесло в открытый залив и они не смогли вернуться обратно. Позднее полицейские обнаружили перевернутое каноэ, на котором пропавшие уплыли в залив.

4 апреля, после 26-часовых поисков, полиция приняла решение о прекращении поисков и признании Мейв Кеннеди и ее сына погибшими.