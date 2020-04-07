Матеуш Моравецкий: Евросоюз должен создать смелую программу для восстановления экономики 7.04.2020, 10:22

Матеуш Моравецкий

Фото: PAP/Darek Delmanowicz

Такой пакет предусматривает серьезные изменения в налоговой системе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в Сейме, что страна находится на начальном этапе борьбы с коронавирусом. Глава польского правительства представил нижней палате парламента информацию об эпидемиологической ситуации, сообщает «Польское радио».

Премьер-министр заявил, что профилактика эпидемии требует принятия мер как в экономической, так и социальной сферах. Он добавил, что, борясь с вирусом, нужно одновременно стараться создать новую модель экономической жизни, чтобы экономика пострадала как можно меньше.

«Если мы продолжим подходить с железной дисциплиной, с такой дисциплиной, с которой польское общество подходит к борьбе с коронавирусом, если мы и в дальнейшем будем соблюдать карантин также, как и сейчас, а может и лучше, то я уверен, что мы сможем справиться с пандемией коронавируса лучше, чем многие другие страны», - заявил глава правительства.

Матеуш Моравецкий отметил, что на сегодняшний день около 200 тысяч компаний подали заявки на помощь в рамках «Антикризисного щита». Премьер отметил, что экономический кризис, вызванный пандемией, будет иметь глобальный характер. Он добавил, что эпидемия ударила, в частности, по Европейскому союзу. Поэтому Евросоюз должен создать смелую экономическую программу, - отметил премьер-министр Моравецкий.

Он сказал, что такой пакет должен предполагать введение новых налогов, среди которых цифровой налог, налог на финансовые операции, углеродный налог или налог для крупных транснациональных корпораций.

Премьер-министр Моравецкий заявил, что количество проведенных в настоящее время в Польше тестов позволяет выявить больше случаев коронавируса, чем в странах, находящихся на таком же этапе развития пандемии.

Председатель Совета министров добавил, что относительно низкое число заболевших не усыпляет внимание правительства. Матеуш Моравецкий сказал, что в настоящее время принимаются меры, которые подготовят польскую службу здравоохранения к следующим этапам пандемии.