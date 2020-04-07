«Сертификат отменили — про дорожный сбор забыли» 7.04.2020, 11:50

1,947

Что происходит на станциях ТО в Беларуси после 1 апреля.

Ситуацию с отвязыванием пошлины от техосмотра обсуждают уже два года. Сначала автомобилисты ждали это решение к апрелю 2019 года, потом — к январю 2020-го. С каждым разом крепла уверенность в том, что вскоре все изменится. По крайней мере, люди точно затаились и поэтому не ехали на станции диагностики. Однако документ (проект указа в отношении взимания дорожного сбора) так и не подписан, пишет av.by.

С января убрали медсправку, а сейчас — сертификат

Положение дел все еще обещают исправить: отвязать дорожный сбор от техосмотра, ввести скидки. По последним данным, это должно было случиться в первой половине 2020 года. Однако конкретики нет до сих пор, а ожидание перемен стало хроническим состоянием многих автомобилистов, решивших повременить с техосмотром до лучших времен. Правда, в правительстве больше не торопятся называть конкретных дат, а Минфин советует просто потерпеть, тоже не внося никакой ясности об изменениях.

Пока в воздухе повисла напряженная пауза, а обсуждаемый проект указа кочует по кабинетам профильных ведомств, кое-какие новшества в прохождении процедуры техосмотра все же произошли. Например, со 2 января из списка предъявляемых документов исключили медсправку. Объяснили это так: смысла в ней не было никакого, так как нет обязанности проходить техосмотр собственнику автомобиля. В будущем планируется нивелировать это требование и для юрлиц.

Предъявлять медсправку для прохождения техосмотра больше не надо

А еще в конце декабря оказался подписан указ № 492, который вносит изменения в документ 2010 года «Об административных процедурах, осуществляемых госорганами и иными организациями». Начиная с 1 апреля отменили необходимость оформления талона к водительскому удостоверению и сертификата о прохождении гостехосмотра. Мы решили узнать, как сегодня проходят данную процедуру, а заодно разведать обстановку на одной из станций диагностики в Минске.

Отменили талон ТО, а люди решили, что отвязали дорожный сбор

— Физлица сертификаты получать не будут. Им выдадут только разрешение на допуск ТС к участию в дорожном движении (наклейку), — пояснили на минской станции диагностики № 210. — Для транспорта, оформленного на юрлиц, сертификаты сохраняются, их продолжат выдавать, как и раньше. Так было заявлено ГАИ в конце марта. По нашим данным, на текущий момент все изменилось. Если приедет юрлицо без сертификата, начнем оформлять его по-новому: вносить в базу, выдавать разрешение.

С 1 апреля в Беларуси упраздняют сертификат о прохождении гостехосмотра

На станции признаются: на фоне ожидания перемен в отношении взимания дорожного сбора возникла парадоксальная ситуация. Многие восприняли новость как отвязку налога. По этому поводу в последние дни белорусы буквально обрывают телефон. Вот и во время нашего визита было несколько звонков от взволнованных автовладельцев. Что-то наподобие горячей линии, где все подряд интересуются: неужели отменили налог? Один из работников станции терпеливо объясняет, что теперь да как.

— Где написано, что с 1 апреля все убрали? Наверное, вы читали новость между строк? На самом деле отменили сертификат о прохождении гостехосмотра — документ, куда ставились штампики. А техосмотр и разрешение никто не отменял. Наклейка, которую вы раньше получали и клеили на лобовое стекло, будет сейчас возимым документом. Процедура прохождения осталась прежней. Пока не будет оплачена госпошлина, разрешение на допуск к участию в дорожном движении (ДД) вам не дадут. Да, все верно, сертификат! Наконец вы дочитали до конца.

Инженер вежливо общается с женщиной, после чего кладет трубку. Не проходит и пяти минут, как в окошко просовывается голова мужчины с тем же вопросом: «А налог еще не отвязали?» И приходится объяснять все заново…

— Каждый день звонят десятки людей! Все спрашивают про отвязку налога. Говоришь им, раскладываешь по полочкам — и в конце беседы до человека доходит, что отменили сертификат.

Один из сотрудников разъясняет буквально на пальцах: вот сертификат, а вот разрешение на допуск к участию в дорожном движении. Первый документ упразднили, а на втором — поставят печать, и его нужно будет возить с собой. Такие вот новые правила. Как они работают на практике, можно увидеть на конкретных примерах.

Как раз на станцию приезжает новый Renault Logan, поставленный на учет после 1 апреля. Естественно, у него нет сертификата, да его владельцу и не выдадут. На руки мужчина получает лишь разрешение на допуск ТС к участию в ДД, на котором ставится штамп. Водители вправе предъявлять сотрудникам ГАИ только это разрешение, которое, кстати, уже не придется наклеивать на лобовое стекло.

— 2 апреля ставили Renault на учет. В ГАИ выдали техпаспорт, и все. А что изменилось? — задается вопросом владелец авто Максим. — Отмена сертификата — это скорее хорошо, только вот убрали бы еще дорожный налог. Я заплатил 324 рубля за госпошлину, чтобы получить разрешение на новый автомобиль. Пусть за два года, но 20%-ая скидка мне не помешала бы, тем более что в правительстве ее обещали. Вот это было бы другое дело, а сертификат нужен постольку-поскольку.

Без бумажки ты…

— Просто минус одна бумажка, минус одно движение — это для нас не очень критично, — по-простому объясняет работник станции. — Если приедет человек на машине, которую ставили на учет год или 20 лет назад, то у него будет в наличии сертификат. Начиная с 1 апреля он не нужен. Если же вдруг кто-то захочет, чтобы мы поставили в нем штамп, — пожалуйста, без проблем! Не откажем, пойдем навстречу.

Несмотря на то, что сертификат упразднили, автовладельцы по старой привычке протягивают его в окошко вместе с другими документами, предъявляемыми для прохождения техосмотра, и просят поставить печать. А раз просят — сотрудники ставят без лишних вопросов!

— Без бумажки ты — букашка! — словами из советской «Песенки бюрократа» отвечает один из водителей. — Научен горьким опытом! Помню, отменяли талон к водительскому удостоверению, потом его вернули, сейчас опять отменили. А люди их повторно получали, теряли время.

На станции заметно опустело. За истекший квартал количество транспорта сократилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном приезжают юрлица, которые занимаются международными перевозками.

— В первые числа месяца на нашу станцию наведывается в среднем до 50 автомобилей, в дальнейшем — до 30. Периодические новости в духе, мол, дорожный налог завтра отвяжут от техосмотра сильно усугубляют ситуацию. Если бы не эти постоянные «завтра», никто бы не ждал, а приезжал. Каждый год одно и то же. Даже отмену сертификата многие восприняли как отвязку дорожного сбора. Телефон обрывается от звонков, приходят люди и задают один вопрос: «Когда уже отвяжут дорожный сбор от техосмотра?»

Электронные карты, QR-код вместо наклейки

Одна из посетительниц приехала на станцию для переноса отметки (стоимость услуги — 9 руб. 48 копеек), поскольку девушка переоформляла Range Rover на физлицо. У нее нет ни наклейки, ни сертификата, но техосмотр прошлым собственником пройден. А это значит, что по закону предусмотрен перенос отметки.

В ее случае внедорожник проверят по базе автомобилей, прошедших гостехосмотр, и внесут туда изменения. Правда, есть небольшое ноу-хау: при этой процедуре составляется уведомление о сроке действия разрешения на допуск участия в ДД, на нем ставится печать. Это так называемая замена сертификата о прохождении техосмотра, которую нужно будет предъявлять тому же инспектору.

— Вот если бы дорожный налог убрали, а не просто одну бумажку... — считает девушка. — Конечно, хотелось бы поменьше разных процедур. Например, заполнить документы в электронном виде и приехать в назначенное время, чтобы не стоять в очереди.

В целом наблюдается мировая тенденция по сокращению бумажного документооборота и движение в сторону его перевода в цифровой вид. Поскольку у «Белтехосмотра» уже есть информационная система с базой автомобилей, прошедших гостехосмотр, и возможность проверить оплату пошлины, то организовать выдачу разрешений в электронном виде труда не составляет.

— Т. е. после прохождения самого осмотра его результаты получится присылать прямо на смартфон. Диагностическую карту можно будет распечатать, а разрешение на допуск станет выглядеть не как наклейка на лобовое стекло, а как QR-код.

«Наклейка на стекло — вчерашний день». Разрешения на допуск к дорожному движению станут электронными

Ранее директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский заявлял, что в ближайшем будущем планируется осуществлять выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в электронном виде. В QR-коде окажутся «зашиты» данные о пройденном гостехосмотре: все диагностические работы, информация о собственнике, масса авто, госномер, дата проведения техосмотра, срок действия разрешения. Последнее — специально для того, чтобы избежать попыток изменить этот параметр. QR-код можно распечатать, представить в электронном виде проверяющему — например, инспектору.

— Предложения уже направлены в Минтранс. Обычная наклейка на стекло о прохождении гостехосмотра — вчерашний день, — говорил руководитель организации.

Вероятно, в перспективе сотрудникам ГАИ не понадобится никаких документов для проверки ТО у автомобиля. Тем не менее на предприятии автовладельцам советуют все же хранить QR-код (если его введут) — хотя бы на тот случай, если у инспектора не будет доступа к борткомпьютеру. Однако с современными тенденциями, которые грядут в обозримом будущем, согласны мириться не все.

— А как быть пенсионерам? — сокрушается пожилой мужчина. — Вот у вас родители продвинутые? Некоторые даже не знают, что такое электронная почта, а что такое QR-код — тем более! Им будет сложно понять и во всем разобраться. Кому-то удобнее по старинке пользоваться сертификатом, куда ставят штампики. Конечно, электронные карты и QR-код упростят жизнь автолюбителям, но для этого нужна хорошая нормативная и электронная база, чтобы у ГАИ был к ней доступ. Людям тоже не помешает объяснить все доступным языком.

Отмена сертификата — это хорошо. А когда примут проект указа?

— В последнее время не прохожу техосмотр на своем Peugeot, — признается еще один водитель грузового транспорта. — Необходимо его ремонтировать, но есть проблемы с поиском запчастей. Проходить техосмотр надо, не спорю. Как заставить народ платить? Если сделают хорошие дороги — поедут.

— А я приехала на техосмотр, чтобы машина была в полном порядке и в будущем не возникало аварийных ситуаций, — честно заявляет владелица Renault.

— Проект указа разработали, но еще не приняли, — делятся мнением работники станции. — А между тем автомобили ездят без техосмотра по дорогам общего пользования. Многие кричат, что следят за состоянием своих машин, а по факту и тормозные трубки, и шланги лопаются. Это одна из частых причин, по которой они не проходят техосмотр. Зато второй год кряду обещают отвязать от него дорожный сбор — и ничего не делается!

Тем временем Министерство финансов Беларуси уже подготовило проект указа в отношении взимания дорожного сбора. Про это мы не раз писали на страницах нашего сайта. Исходя из него, платить можно будет как за месяц (минимальный период), так и за два года (максимальный). Если сразу внести платеж за год и более, скидка составит 20 процентов. Ожидалось, что функцию контроля возложат на техсредства, то есть камеры, а о неуплате «должники» смогут узнать из «писем счастья». Правительство обещало принять окончательное решение по дорожному сбору и его отвязке от прохождения техосмотра в начале 2020 года, однако в Минфине делятся туманными прогнозами.

— Мы подготовили проект указа, он прошел этап согласования и сейчас находится на рассмотрении в Совете министров. Они должны изучить и согласовать предложения указа, чтобы потом отправить их в администрацию Лукашенко. Когда это точно случится — неизвестно.

Помнится, в мае 2019-го предложение правительства об отвязке уплаты дорожного сбора от техосмотра не нашло поддержки на уровне администрации Лукашенко.. Как будет на этот раз и когда появятся официальные заявления, сказать пока сложно.