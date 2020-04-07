Удавка для бизнеса 3 Любовь Бахуревич, «Белорусы и рынок»

7.04.2020, 14:04

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Белорусские ИП оказались в очень сложном положении.

Высокая арендная плата за производственные помещения приносит необоснованно высокую прибыль арендодателям, а арендаторам мешает развивать производство и экспорт. Об этом газете «Белорусы и рынок» рассказал председатель общественного объединения «Белорусский союз предпринимателей» Александр Калинин.

В рамках Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, утвержденной Совмином, предусмотрена подготовка к ноябрю 2020 года нормативного правового акта по совершенствованию арендных отношений. Союз «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)» (Союз КПП(н)) предлагает Госкомимуществу снизить арендную плату за производственные помещения.

Экономического обоснования нет

Согласно Указу № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» расчет арендной платы ведется от базовой арендной величины, к которой применяются коэффициенты от 0,5 до 3. С 1 апреля прошлого года базовая арендная величина составляет 16,9 рубля.

«Базовая арендная величина оказывает регулирующее воздействие на арендные отношения в государственном секторе и в секторе акционерных компаний с преобладающей долей государства. Она должна быть экономически обоснована, но в реальности была взята в процентах от обычной базовой величины в условиях гиперинфляции и сейчас обеспечивает арендодателям необоснованно высокую рентабельность. Естественно, это сдерживает развитие арендаторов, в основном негосударственный производственный сектор», — рассказал Александр Калинин.

Действующий минимальный коэффициент при расчете аренды производственных помещений 0,5 следует заменить на 0,3, считают члены Союза КПП(н), а также коэффициент для производственных помещений установить в размере от 0,3 до 1 включительно. Для предприятий — экспортеров собственной продукции коэффициент при расчете арендной платы КПП(н) предлагает установить в размере 0,3.

Кроме того, для помещений, арендуемых субъектами хозяйствования — учреждениями образования, предлагается установить коэффициент в размере 0,5. Как отмечала ранее в газете «БР» член МССПиР директор частного учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс детский сад — средняя школа «Инновация» Елена Мищенко, частные учреждения образования имеют трудности при аренде помещений, поскольку подходящие здания трудно найти, а арендная плата за них несоизмерима с доходами некоммерческой деятельности частных учреждений образования. Собеседница также отмечала, что при расчете арендной платы, как правило, применяется самый высокий коэффициент — 3.

Предложения по стимулированию роста производства товаров, услуг и экспорта через введение понижающих коэффициентов при определении арендной платы за помещения были представлены на заседании межсоюзного Комитета по предпринимательству Союза КПП(н) с участием представителей Госкомимущества и Минэкономики 20 февраля.

Жизнь за счет аренды

Союз КПП(н) подготовил экономическое обоснование своих предложений. Согласно расчетам Центра научно-экономических исследований Белорусского союза предпринимателей, фактическая рентабельность базовой арендной величины 16,9 рубля даже при коэффициенте 0,3 составляет 31,9 %. При коэффициенте 0,5 — 179,75 %, при 1 — 554,64 %.

«Средняя рентабельность по народному хозяйству у нас составляет 11–12 %, поэтому можно спокойно утвердить коэффициент 0,3», — считает Александр Калинин. Кроме того, излишне высокая рентабельность арендодателя не стимулирует его к развитию собственного производства, отмечается в обосновании. «Согласно годовому отчету ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» за 2018 год, 68 % выручки получено им от сдачи внаем недвижимого имущества. То есть он живет за счет аренды, паразитируя на негосударственных производственных предприятиях. Так это производственный холдинг или просто административно-хозяйственный?!» — не скрывает эмоций Александр Калинин.

По мнению эксперта, стоит рассматривать вопрос о целесообразности существования холдинга. Его имущество должно быть или напрямую продано, или передано коммунальным властям. «Коммунальные власти должны определить, какой совокупный экономический эффект от этой недвижимости получается, — сказал Александр Калинин. — Если арендная плата будет символическая, то частное предприятие будет работать на экспорт и зарабатывать валюту. Или будет высокая аренда, будет высокая зарплата у администрации холдинга, которая ничего не производит, а только использует доставшийся им случайно государственный ресурс в виде недвижимости, созданный трудом бывших поколений».

Потенциал простаивает

В настоящее время около 80 % субъектов МСБ для организации своего бизнеса вынуждены арендовать помещения у государства, говорится в обосновании.

Согласно последним исследованиям по Индексу делового оптимизма 2020 года, 41,5 % опрошенных субъектов малого и среднего бизнеса отнесли высокие арендные ставки к основным проблемам белорусского бизнеса. При этом, по данным Государственного комитета по имуществу, на 1 апреля 2019 года не использовалось 2,69 млн кв. м государственного недвижимого имущества, или 2,2 %, в том числе 0,36 млн кв. м (0,9 %) недвижимости республиканской формы собственности и 2,347 млн кв. м (2,9 %) недвижимого имущества, находящегося в коммунальной собственности. По мнению членов Союза КПП(н), это свидетельствует об актуальности выработки стимулов для вовлечения их в хозяйственный оборот.

Для подкрепления своей позиции о том, что снижение аренды будет стимулировать рост производства товаров, услуг и экспорта, КПП(н) привел в обосновании данные инвентаризации производственных площадей организаций Минска, которую проводили представители Мингорисполкома и общественных объединений предпринимателей в 2012 году. «Тогда эти результаты просто положили под сукно. Оказывается, объем произведенной продукции в расчете на 1 кв. м производственных площадей на предприятиях частной формы собственности в 2,76 раза выше, чем на государственных предприятиях», — сообщил Александр Калинин.

По расчетам Комитета экономики г. Минска, вовлечение в хозяйственный оборот неэффективно используемых производственных площадей позволило бы только по городу получить дополнительно промышленной продукции более чем на 18 трлн рублей в ценах 2011 года, или в эквиваленте по курсу доллара к концу 2011 года 2,156 млрд долларов.

Экспорт сошел к нулю

Как рассказал директор ООО «Юстмаж» Стефан Жарносек, чье предприятие арендует помещения у ОАО «Минский завод «Термопласт», из-за постоянного роста аренды и, следовательно, себестоимости продукции, белорусские товары становятся неконкурентоспособными на зарубежных рынках.

«Если раньше у нас около 30 % продукции шло на экспорт, мы оказывали услуги, то с ростом аренды все это падало, и в прошлом году мы по экспорту услуг ушли уже на ноль. Та же картина у многих других предприятий — падение экспорта, — сказал Стефан Жарносек. — Недавно я был в командировке в Прибалтике и поинтересовался, сколько у них стоит аренда производственных помещений. В Литве — 2 евро за 1 кв. м, а у нас больше 4 евро».

Согласно расчетам главы ООО «Юстмаж», в 2005 году сумма налогов, уплаченных предприятием в бюджет, составила 236,4 тыс. долларов, а в 2011 году дошла до 312,6 тыс. долларов. Однако с ростом арендной платы снижались выручка и отчисления в бюджет. Так, в прошлом году предприятие уплатило 113,5 тыс. долларов налогов. Сократилось и число работников: со 102 в 2005 году до 37 в прошлом году.

«Учитывая, что мы платим за аренду 10 тыс. рублей в месяц, то есть 120 тыс. рублей в год, то государство потеряло в налогах, ведь от аренды оно вообще ничего не получает. Холдинги же все деньги забирают себе. Естественно, сократились выплаты и в ФСЗН и НДС», — сказал Стефан Жарносек.

Как отметил собеседник, если бы белорусские частные предприятия имели такую же аренду, как, например, их литовские коллеги, выйти на выпуск продукции на 100 млрд. долларов стало бы реально.

«Могу сказать по своему предприятию: если бы аренда снизилась вдвое, мы прирастали бы на 20—30 % ежегодно и смогли бы восстановить экспорт. Государство от этого имело бы и валютные поступления, и новые рабочие места, и увеличение налоговых платежей. Если ничего не изменится, то через 5—10 лет производственники просто закроются. Уже сейчас остались «старые аксакалы», а молодежь не хочет идти в производство», — отметил Стефан Жарносек.

Место белорусских производителей начинают занимать зарубежные игроки. Так, много заказов в сфере полиграфии уже размещается в Украине и Прибалтике, а не в Беларуси, рассказал собеседник. «Производственники готовы создавать новые рабочие места. Я ездил в Прибалтику с новыми проектами, несмотря на наше положение. Но их трудно внедрять, потому что налоги сами по себе большие, а еще плюс арендная плата. Когда беседуешь с чиновниками, они говорят, что поддерживают наши инициативы, но это все только на словах», — сказал директор ООО «Юстмаж». Ранее предприятие пыталось выкупить арендуемое помещение 1972 года постройки, но предложенная цена за него была соразмерна строительству нового здания.

«Нам создают такие условия, что собственность мы не можем получить. А для строительства своего здания очень трудно выбить землю. И мы как белки в колесе крутимся. В результате люди опускают руки, закрывают бизнес и распродают оборудование за копейки», — заключил Стефан Жарносек.

Любовь Бахуревич, «Белорусы и рынок»