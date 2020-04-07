Экс-игрок сборной Швейцарии по хоккею умер от COVID-19 7.04.2020, 20:07

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После завершения профессиональной карьеры Роджер Шаппо выступал на любительском уровне.

Бывший защитник сборной Швейцарии по хоккею Роджер Шаппо скончался в возрасте 79 лет. У него была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея, передает РБК.

«Шаппо положили в больницу муниципалитета Рена в период с 20 по 24 марта, позднее он вернулся домой. Однако 1 апреля ситуация ухудшилась, его доставили в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких», — говорится в публикации.

Шаппо провел за сборную Швейцарии 101 матч. Он играл на Олимпийских играх 1964 года в Токио, а также на трех чемпионатах мира (1959, 1962, 1972). После завершения профессиональной карьеры выступал на любительском уровне.