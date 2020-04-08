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«Доставили в больницу вечером 6 апреля, а ночью или утром умер в реанимации»

  • 8.04.2020, 7:59
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«Доставили в больницу вечером 6 апреля, а ночью или утром умер в реанимации»

В больнице Витебска скончался 25-летний россиянин с астмой.

В Витебске умер 25-летний россиянин, сообщает телеграмм-канал «Коронавирус Беларусь».

«У Даника была астма. И вдруг он почувствовал себя очень плохо, просто в один момент. Мы доставили его в больницу вечером 6 апреля», - рассказал друг умершего. «Но ночью или утром Данила умер в реанимации. Пневмония была это или коронавирус - говорить пока рано. Тело еще не отдали».

Издание nn.by подтвердило смерть россиянина и назвало его имя - Даниил Лопатюк.


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