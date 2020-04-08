«Я вот 25 лет работаю, но такого не было, чтобы вся деревня сгорела» 1 8.04.2020, 16:39

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Репортаж из Нарчи, где пожар унчитожил 20 домов из 27.

Деревня Нарчи в Щучинском районе сгорела почти полностью: 20 домов из 27. Причиной стала попытка местного жителя выжечь сухую траву на своем подворье. Ветер разнес огонь по домам и дворам, большинство из которых были заброшены, сообщает «Белсат».

Сегодня деревня Нарчи напоминает съемочную площадку «Беларусьфильма» для ленты о партизанах и карателях. Одинокие дымоходы на месте бывших домов, обгоревшие деревья, кое-где дым еще поднимается над кучами пепла и почерневшего металлолома.

На месте уже второй день работают сотрудники МЧС и СК. Пожарные из брандспойтов тушат еще полностью не прогоревшие места, следователи фотографируют и берут объяснения у немногих местных жителей.

«Я вот 25 лет работаю, но такого не было, чтобы вся деревня, – говорит сотрудник МЧС. – Все сгорело, сами видите. Хорошо, что жертв нет: дома пустые были. Какие-то заброшенные, какие-то как дачи, видимо, использовали».

Немного дальше электрики работают на столбе с проводами. Подачу электроэнергии остановили на время пожара и тушения, сейчас постепенно восстанавливают. Говорят, что если хотя бы один дом остался жилым, то людям нужно дать свет.

На подворье крайнего дома встречаем женщину пожилого возраста – Ирину. Говорит, что здесь живут ее родители, она же сама из Минска. Приехала, когда узнала о пожаре вчера.

«Если бы ветер был в другую сторону, то мои родители бы погибли, – рассказывает Ирина. – Сосед жег траву на подворье, ему 70 лет, а потом в дом спрятался. Ветер был очень сильный, говорят, 20 метров в секунду. Главное, что люди живы. Там еще крест остался деревянный. Как его огонь не зацепил? Даже и не знаю».

Дом 70-летнего соседа Ирины, с подворья которого и пошел пожар, удивительно, уцелел. Трава у него выжжена только на подворье. Говорят, что мужчина был не против выпить, но был ли пьян в день пожара – неизвестно.

Ирина говорит, что соседа забрала дочь. Он на данный момент не в деревне, но, якобы, и не находится под стражей. Проверку по факту пожара проводит Следственный комитет.