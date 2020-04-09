Медики выяснили, как коронавирус влияет на сердце 2 9.04.2020, 9:23

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Врачи зафиксировали две разновидности сердечных заболеваний, связанных с COVID-19.

Специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Мэйо (США) раскрыли влияние коронавирусной инфекции на сердце. Исследование опубликовано на сайте MedicalXpress (перевод - lenta.ru).

Эксперты заявили, что во время заболевания инфекцией SARS-CoV-2 физиологические параметры сердца могут измениться. Иногда эти изменения происходят вследствие воспалительной реакции, иногда — из-за возникновения очага COVID-19 в сердечной мышце. Медики зафиксировали две разновидности сердечных заболеваний, связанных с коронавирусом. Первая связана с сердечной недостаточностью, когда сердечная мышца плохо качает кровь, вторая — с аритмией, причиной которой называют побочные эффекты от лекарств, используемых для лечения от вируса.

Медики не смогли прийти к единому выводу при ответе на вопрос, могут ли лекарства, применяемые для поддержания кровяного давления, увеличивать риск возникновения сердечной недостаточности. Один из авторов исследования доктор Лесли Купер посоветовал пожилым людям продолжать применять подобные препараты, если лечащий врач не дал иного указания.

В заключение сообщается, что влияние коронавируса на сердце в долгосрочной перспективе неизвестно по причине новизны заболевания. Доктор Купер посоветовал сердечникам соблюдать гигиену рук на карантине и заниматься физическими упражнениями в домашних условиях.

Ранее китайские медики описали портрет типичного умершего от коронавируса пациента. По их данным, больше всего летальных случаев при пандемии коронавируса пришлось на лиц мужского пола старше 50 лет, страдающих неинфекционными хроническими заболеваниями. В зоне риска также оказались граждане с гипертонией, ишемической болезнью сердца и диабетом.