закрыть
9 апреля 2020, четверг, 15:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

У сотрудников Национальной библиотеки нашли коронавирус

  • 9.04.2020, 15:00
  • 1,291
У сотрудников Национальной библиотеки нашли коронавирус

В Минске может быть новый очаг эпидемии?

В Национальной библиотеке у двух сотрудников внутренних департаментов выявили коронавирус. Они и коллеги, которые с ними контактировали, — на карантине.

В редакцию tut.by обратились читатели, которые сообщили, что в Национальной библиотеке у сотрудника выявили коронавирус.

Эту информацию подтвердили и в самой библиотеке, пояснив, что COVID-19 зафиксировали у двух сотрудников, которые работали в одном из внутренних департаментов и якобы «не могли пересекаться с читателями».

— Эти сотрудники не ходят на работу, более того, помещения, в которых они работали, сейчас на карантине и все сотрудники, которые с ними контактировали, сейчас тоже не находятся на работе, — пояснила Елена Долгополова, первый заместитель генерального директора Национальной библиотеки, директор по обслуживанию пользователей и идеологии.

Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.

Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем нам сообщает Минздрав.


популярное за неделю

Мнение

Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина
Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев
Время кризисных управляющих снова пришло
Время кризисных управляющих снова пришло Леонид Невзлин