У сотрудников Национальной библиотеки нашли коронавирус 9.04.2020, 15:00

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В Минске может быть новый очаг эпидемии?

В Национальной библиотеке у двух сотрудников внутренних департаментов выявили коронавирус. Они и коллеги, которые с ними контактировали, — на карантине.

В редакцию tut.by обратились читатели, которые сообщили, что в Национальной библиотеке у сотрудника выявили коронавирус.

Эту информацию подтвердили и в самой библиотеке, пояснив, что COVID-19 зафиксировали у двух сотрудников, которые работали в одном из внутренних департаментов и якобы «не могли пересекаться с читателями».

— Эти сотрудники не ходят на работу, более того, помещения, в которых они работали, сейчас на карантине и все сотрудники, которые с ними контактировали, сейчас тоже не находятся на работе, — пояснила Елена Долгополова, первый заместитель генерального директора Национальной библиотеки, директор по обслуживанию пользователей и идеологии.

Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.

Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем нам сообщает Минздрав.