Коронавирус поразил Академию МВД в Минске 8 1.05.2020, 9:29

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Фото: it.amia.by

Заражение подозревают у 80 курсантов, медицинская помощь минимальная.

Новый очаг коронавируса в Минске - в Академии МВД на проспекте Машерова, 6. Заражение подозревают у 80 курсантов. Никого не госпитализируют, медицинская помощь минимальная, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Опубликуйте, пожалуйста! Учусь в академии МВД на проспекте Машерова в Минске. Здесь жесть твориться. Под 80 зараженных, пацанов увезли на "скорой" в больничку, вкололи "тройчатку" и привезли обратно, говорят что коек нет больше. Весь курс лежит с температурой 38 и выше. Что делать непонятно, никто нам ничего током не говорит", - написал каналу один из курсантов академии.

Информацию о большом количестве заболевших в Академии МВД подтвердила мать другого курсанта, с которой журналисты канала связались через соцсети.

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