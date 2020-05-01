Daily Mail: Ким Чен Ын мертв на 99%18
- 1.05.2020, 21:42
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Появились новые данные о судьбе диктатора КНДР.
Власти Северной Кореи могут объявить о смерти Ким Чен Ына в ближайшие дни. Об этом сообщает Daily Mail (перевод - apostrophe.ua).
Северокорейский перебежчик Джи Сон Хо сказал южнокорейскому информационному агентству Yonhap, что "на 99 процентов уверен" в смерти Ким Чен Ына, а Пхеньян может объявить новость в эти выходные.
По словам перебежчика, Ким Чен Ын умер в минувшие выходные после сердечно-сосудистой операции.
"Не уверен на 100 процентов, но я могу сказать, что вероятность составляет 99 процентов", - сказал он.
Сестра диктатора Ким Ё Чжон является следующей в очереди на должность лидера Северной Кореи и может стать заменой брата.
Перебежчик добавил, что сейчас в стране происходит скрытая борьба за власть.
Кима не видели на публике с 11 апреля, и его отсутствие вызвало волну предположений о его здоровье.
Северная Корея - самая закрытая страна в мире, и сообщения о Киме и его семье, включая предположение, что у него недавно была операция на сердце, почти невозможно проверить.
Беспрецедентное отсутствие Кима на церемонии Дня Солнца в честь его деда Ким Ир Сена вызвало серьезные размышления о его здоровье.
«Это очень похоже на то, если бы Папа Римский не появился на Рождество», - сказал об отсутствии Кима на праздновании 15 апреля один из представителей организации Liberty, работающей с перебежчиками из КНДР.
Глава разведки Тайваня Чиу Киочен заявил 30 апреля в ходе выступления в Законодательном собрании страны о том, что Ким Чен Ын болен.
Киочен пообещал раскрыть все сведения лишь за закрытыми дверями, чтобы не скомпрометировать источник информации.