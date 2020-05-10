Видеофакт: Боец UFC нокаутировал соперника за 19 секунд

Видеофакт: Боец UFC нокаутировал соперника за 19 секунд10
- 10.05.2020, 18:22
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Этот нокаут стал одним из самых быстрых в истории боев.
Французский боец Франсис Нганну нокаутировал своего соперника Жаирзиньо Розенструйка из Суринама всего за 19 секунд, пишет unian.net.
Бой прошел в рамках турнира UFC 249 (UFC - спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам (также известные как ММА) по всему миру — прим.).
Нганну удалось сбить соперника с ног мощным левым боковым, после чего француз бросился добивать соперника. Рефери тут же остановил бой.
После тяжелого нокаута Розенструйка пришлось приводить в чувство врачам. Для суринамского бойца это поражение стало первым в карьере.