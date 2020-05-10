Светлана Алексиевич о ситуации с коронавирусом в Беларуси: Нас затягивает в эту воронку 3 10.05.2020, 19:58

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Светлана Алексиевич

По мнению Нобелевского лауреата, страна превращается в горячую точку.

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич на днях дала интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Брестская газета» собрала ее некоторые высказывания, касающиеся ситуации с коронавирусом в Беларуси.

О статистике по коронавирусу

«Это очевидно, что мы не знаем цельных цифр. Но все-таки у нас, конечно, наверняка не происходит так, как в европейских странах оказалось. Но это вовсе не значит, что так будет. По-моему, мы превращаемся в горячую точку – всё больше и больше заболевших и всё больше и больше людей, переполнены больницы. И все чаще слышишь, что кто-то умер. Так что, кажется, нас затягивает в эту воронку».

О Беларуси в борьбе с коронавирусом

«Тут как-то всё смешалось – и власть, и какая-то слабость власти, и этот конфликт с Путиным, и эта какая-то игра с Европой, тоже совершенное непонимание этой Европы, европейских руководителей и европейской жизни. Вы знаете, очень много».

«Вы знаете, трагично смотреть на это во время коронавируса, когда мы видим, как вот этот вирус поставил весь мир на колени. То есть мы все оказались совершенно в другой реальности. А в это время ты включаешь телевизор, а там новый бомбардировщик, которого якобы нет в Америке, там новый танк, которого тоже нет в Америке, а только у России. И это же детские игрушки уже. А никто этого не понимает. Никто не понимает так же, как никто не понимал во время чернобыльской аварии, что зло имеет совсем другие обличия».

О белорусских медиках

«Я хочу сказать, что врачи сегодня просто камикадзе. Во-первых, они совершенно не защищены. Это преступление. Почему люди так горделиво решили, что нам не нужны врачи, нам не нужна эта защита? Везде была экономия, полное безумие и невысокий уровень подготовки молодых врачей. И оказалось, что сегодня многие люди умирают не только от того, что не хватает установок, чтобы дышать, а еще от того, что врачи, пульмонологи не готовы к этому, к этим вещам. Эпидемиологические знания ушли. Люди думали, что это уже позади осталось, этих проблем как бы нет».

О выходе из советского прошлого

«Я думаю, вирус нас заставит. Он еще придет. Он не сразу уйдет. Мне так кажется, он еще будет возвращаться. Такое ощущение, как будто там на небесах нам придумали такую форму превращения в нормальных людей».