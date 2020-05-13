Эксперты рассказали, как правильно заряжать смартфон 4 13.05.2020, 10:22

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Батарея рассчитана в среднем на 500 циклов зарядки.

Независимо от того, заряжается телефон днем или ночью, специалисты рекомендуют использовать только оригинальное зарядное устройство. Иначе не исключено возгорание и взрыв батареи, пишет lenta.ua.

Только с оригинальным ЗУ зарядка смартфона в ночное время суток может быть абсолютно безопасной. Дело в том, что модели на базе Android оборудованы умными функциями, которые позволяют оставлять телефон на зарядке на всю ночь, не причиняя вреда батареи.

В большинстве случаев все устройства оснащены специальным ПО, которое автоматически останавливает процесс зарядки АКБ после достижения 100%.

Что касается батареи, то в современных Android-устройствах она может работать, пока работает устройство и рассчитана она в среднем на 500 циклов зарядки. После этого ее производительность ухудшается.

Зарядка телефона через компьютер или ноутбук может быть даже лучшим вариантом, так как в этом случае снижается нагрузка на литий-ионную батарею устройства.