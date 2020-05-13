Войсковая часть подала в суд на местные власти, которые отправили в армию негодного солдата 13 13.05.2020, 19:37

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фото с сайта: zen.yandex.by

Военные потребовали компенсировать им затраты на содержание солдата.

Войсковая часть подала иск к Слонимскому районному исполнительному комитету. Военные потребовали компенсировать им затраты на содержание солдата, которого по состоянию здоровья отправлять служить не имели права. О необычном случае сообщает пресс-служба Верховного суда.

Согласно материалам дела, в осеннюю призывную кампанию служить отправили парня, имевшего врожденную патологию (деформацию грудной клетки). Призывная комиссия признала его годным к военной службе с незначительными ограничениями.

Уже в части из-за жалоб на здоровье теперь уже солдата-срочника направили на обследование. Военно-врачебная комиссия признала его негодным к службе. Приказом командира части солдата досрочно уволили в запас.

Центральная военно-врачебная комиссия Вооруженных Сил Республики Беларусь также установила, что заболевание парня могло быть выявлено при медицинском освидетельствовании в призывную кампанию.

Затраты, которые понесла войсковая часть, обеспечивая всеми видами довольствия негодного к службе солдата за время его службы, оценили в 990 рублей. Войсковая часть посчитала, что возместить ее должен Слонимский райисполком как орган, создавший призывную комиссию, допустившую ненадлежащее медицинское обследование призывника.

Слонимские власти с этим не согласились, указав, что врожденная аномалия была обнаружена у солдата из-за увеличившихся в армии физических нагрузок и не могла быть диагностирована сначала врачами детской поликлиники, а затем и медицинской комиссии во время призыва. Власти также указали, что данная патология встречается крайне редко: 1 случай на 30−32 тысячи новорожденных.

Суд, исследовав материалы дела, установил, что допущенные медицинской комиссией ошибки и привели к тому, что в армию был отправлен негодный к службе по состоянию здоровья солдат. И взыскал со Слонимского районного исполнительного комитета 990 рублей вреда.

Решение суда вступило в законную силу.