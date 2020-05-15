Видеофакт: Бобруйчанин протянул грузовик весом 14,5 тонн 8 15.05.2020, 18:20

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Он намерен попробовать сдвинуть самолет.

Дмитрию Куракину 31 год, он тренируется пять раз в неделю и периодически бросает вызов своим физическим возможностям. На этот раз целью спортсмена стал грузовик, пишет mogilev.online.

— В мой день рождения, 11 мая, мне позвонил друг и предложил реализовать давнюю идею — протянуть грузовик, — рассказывает Дмитрий. — Я давно хотел попробовать это сделать и сразу согласился. В тот же день на стоянке по улице Орджоникидзе, возле магазина «Практик», мы все организовали. Мой товарищ Артем работает дальнобойщиком, его грузовик «Volvo» я и протянул. Сам Артем в это время сидел за рулем. Мы прогрели двигатель. Когда я начал протягивать грузовик, он стал катиться по инерции, поэтому Артем в нужный момент нажал на тормоз, чтобы фура не покатилась на меня. В качестве крепления я использовал обычные ремни для стяжки. А передо мной для опоры установили легковой автомобиль на ручном тормозе, на который тоже закрепили трос.

Это не первый эксперимент Дмитрия. В октябре прошлого года он за одну минуту 10 раз перевернул шину весом 270 кг. Для сравнения: вес самого спортсмена — 80 кг.

По словам Дмитрия, тогда он хотел проверить себя и прорекламировать качественную продукцию «Белшины», предприятия, на котором работает. Рекорд был зарегистрирован международным агентством регистрации рекордов «Интеррекорд». Это крупнейшая независимая организация, созданная как альтернатива «Книге рекордов Гиннесса».

Дмитрий уже давно занимается смешанными единоборствами, пять раз в неделю тренируется, бегает кроссы, ходит в тренажерный зал, поэтому специальной подготовки для эксперимента с грузовиком ему не понадобилось.

— Если тренироваться, вести правильный образ жизни, то человек может многого добиться, — считает он. — Для меня главное, что я пример для своей семьи, своих сыновей Марата и Мирослава. Кто обычно может перетянуть машину? Только супергерои в мультфильмах.

Следующей цели Дмитрий пока не ставит, но отмечает с улыбкой:

— Может, когда-нибудь попробую сдвинуть самолет.