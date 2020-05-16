В Гродненском колледже искусств - повторная вспышка COVID-19
- 16.05.2020, 14:57
Администрация учебного заведения молчит.
В Гродненском государственном колледже искусств – повторная вспышка заражения коронавирусом, сообщает Telegram-канал «Баста!».
"Учащиеся Гродненского государственного колледжа искусств после временной самоизоляции несколько дней назад вышли на учебу. Во вторник прямо между парами всех отправили по домам. По словам представителей администрации, снова у кого-то подозревают заражение, сделали тесты", - пишет житель Гродно.
Администрация колледжа отказалась комментировать эту информацию.
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