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Эксперт назвала симптом коронавируса, который встречается у детей чаще всего

  • 16.05.2020, 18:59
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Эксперт назвала симптом коронавируса, который встречается у детей чаще всего

Сегодня все чаще говорят об опасности COVID-19 для детей.

Среди симптомов коронавирусной инфекции, которые наиболее часто встречаются у детей, — диарея, рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, сообщает ТАСС.

«У детей инфицирование коронавирусом чаще, чем у взрослых, не сопровождается появлением каких-либо симптомов. Большинство заболевших детей переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме с небольшим повышением температуры тела, першением или дискомфортом в горле, умеренным сухим кашлем, потерей обоняния <…>. Диарея является одним из симптомов коронавирусной инфекции, отмечается не у всех пациентов, среди заболевших детей наблюдается достаточно часто», — сказала она.

В последнее время в США и странах Европы у детей из регионов, охваченных пандемией коронавируса, фиксируют острый воспалительный синдром, похожий на синдром Кавасаки. Ученые считают, что синдром может быть связан с COVID-19, но подчеркивают, что он встречается достаточно редко. По их мнению, вероятно, что заболевание становится результатом чрезмерной иммунной реакции на инфекцию. Известно о летальных случаях.


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