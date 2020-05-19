«Саша тем утром говорил, что живет одним днем, надо остепениться…» 1 19.05.2020, 9:43

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Подробности ДТП под Борисовом, в котором погибли шесть человек.

10 лет в Беларуси не было аварий с таким большим количеством погибших.

- Еще за час до аварии я разговаривал с Сашей - он был одним из пассажиров, который ехал в той машине, - рассказал kp.by знакомый погибшего парня. - В семь вечера в Инстаграме он выкладывал видео: там Саша еще жив, веселится и смеется...

От удара «Рено» откинуло на фуру

На этом коротком видео молодой человек сидит на крыше зеленого «Рено». В кадр попали еще несколько парней, видно, что в салоне машины уже кто-то сидит. Всего в машине в тот вечер было 6 человек: 3 парня и 3 девушки, самому старшему - владельцу машины - было 30 лет. Одному из парней - 21 год.

- Они ездили отдыхать на шашлыки, а потом решили поехать в Крупки. Саша сказал, что вернется поздно. Наутро я узнал, что его и еще пятерых человек больше нет. Это жутко, потому что Саша еще утром говорил, что живет одним днем, надо остепениться.

В 20.24 «Рено» оказалось в центре аварии на дороге М1 Брест - Минск - граница РФ, на границе Борисовского и Крупского районов. Как выяснили следователи, водитель «Рено» выехал на полосу встречного движения, по касательной столкнулся с автомобилем Geely Atlas. От удара «Рено» откинуло на фуру, которая ехала навстречу. Все 6 человек, которые сидели в легковушке, скончались на месте.

Парень не знает, как молодые люди оказались в одной компании.

- Ни работа, ни учеба их не связывала. Просто знакомые знакомых, друзья друзей.

Водители Geely и DAF остались целы: медики их осмотрели и отпустили. Несмотря на то, что Geely задело только по касательной, передняя часть машины полностью разбита, у водителя сработала подушка безопасности.

«Остановились помочь, но помогать уже некому было»

Через пять минут после ДТП этот участок дороги проезжал Павел.

- Остановились помочь, но помогать уже некому было. Людей разбросало в разные стороны - двое на дороге, двое в кювете, еще двое на обочине и на разделительной полосе.

Молодой человек говорит, что машина была настолько раскурочена, что трудно было даже определить марку.

- Водители фуры и Geely были в шоке. Говорили, что даже не успели понять, как все произошло: «Рено» вильнуло и ушло в занос на встречную. Водитель Geely пытался уйти от столкновения, его машину зацепило только, а вот с фурой случилось лобовое столкновение. Мы были там около 40 минут, скорая приехала почти сразу, но никого спасти уже не могли.

Парень, которому принадлежало «Рено», - 30-летний житель Борисова. В 2018 году его лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Но кто был за рулем в тот вечер, пока неизвестно. В состав следственно-оперативной группы вошли опытные следователи Борисовского РОСК, УСК по Минской области и центрального аппарата Следственного комитета. Их работу на месте координировал председатель СК Иван Носкевич.

- Водитель «Рено» двигался на сухом ровном участке дороги, - отметил глава Следственного комитета. - От удара (при столкновении с фурой. - Ред.) машину разорвало на части.

Аварии с таким количеством погибших в Беларуси - редкость. Последний раз такое ДТП было в 2010 году. Водитель «Фиата» перестраивался из среднего ряда в крайний правый и не справился с управлением. Машину занесло, она наехала на ограждение, которое сыграло роль трамплина, взлетела и врезалась в столб. Как и в случае с аварией под Борисовом, машину разорвало пополам. В салоне было 6 человек: 2 парня и 4 девушки. Все шестеро погибли.

Следственный комитет просит людей, у которых есть видеозаписи, информация о происшествии в Борисовском районе, сообщить об этом по телефонам: 8 (044) 502-50-02, 8 (017) 389-50-02. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть шести лиц) УК.