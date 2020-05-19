ВВП России в апреле обрушился на 28% 1 19.05.2020, 10:08

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Фото: Reuters

По сравнению с мартом показатели в апреле сократились примерно на треть.

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) России в апреле, когда в условиях пандемии был объявлен режим нерабочих дней, снизился на 28 процентов по сравнению с данными годичной давности и составил 6,3 трлн рублей. Это следует из предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь - апрель текущего года, представленной Минфином РФ. Выдержки из документа приводит во вторник, 19 мая, агентство РБК.

При этом по сравнению с мартом показатели сократились примерно на треть.

В финансовом ведомстве также отчитались о размере Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 мая: он составляет более 12,40 трлн рублей.

Власти не рассматривали вариант с массовой раздачей средств из ФНБ

Между тем в интервью ведущему программы "Познер" на Первом канале глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств из этого фонда.

"Взять и раздать все, что было сформировано министерством финансов за последние годы как подушка безопасности - такой вариант не рассматривался. Рассматривался вариант с привлечением части ресурсов на решение текущих задач", - отметил он.

При этом, по оценкам министра, на меры социальной поддержки населения были выделены "порядка 570 млрд рублей".

Ранее, в апреле, экономический клуб ФБК Grant Thornton дал прогноз финансовой ситуации в РФ на год.