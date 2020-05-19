Как он был от нас далек Алексей Мельников

19.05.2020, 15:08

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Алексей Мельников

Новая отечественная война в разгаре.

Врачи, фельдшеры, санитары идут в атаку. Рычат машины "скорой помощи". По всей России развернулись ожесточенные бои за обещанные Путиным деньги. До победы далеко.

"Алле! Алле!", - кричит из госпиталя раненный коронным вирусом командарм Мишустин, - "Даю фронтам один день, чтобы обеспечить успех"!.

Но …"Где он этот день. И на каком календаре отмечен он чертою" - пел Олег Даль в "Вариант "Омега".

Решение Путина заплатить медикам за ковид вскрыло абсурд "вертикального" начальства, царящий в нем хаос. Отличная системка отстроилась.

Казалось бы, что проще? Деньги есть. Кому платить – понятно. Решение принято. Но … "Завтра была война". Опять.

Интересно, когда озабоченный "Верховный" объявлял из убежища о выплатах, он не понимал, что начнется? Не знает, как у него в державном сарае все работает? Насадил в стране каких-то своих окружных уполномоченных, особо доверенных губернаторов из собственной охраны, и что? В какой, вообще, демократической стране, не в уникальной российской полицейской цивилизации, такое возможно?

И так вот уже двадцать лет. Без изменений. Галопом. Чего бы это ни касалось. Лесных пожаров, компенсаций, выплат.

"Решение принято", - твердо объявляет главный. Дальше начинается адский ад. Всегда выясняется, что где-то наврали, кого-то обманули, кому-то не доплатили, что-то украли.

Еще хотят, чтобы "эта музыка была вечной", заменив на плебисците то ли 24 июня, то ли 8 июля, батарейки в плесневелом кремлевском устройстве.

Алексей Мельников, ЖЖ