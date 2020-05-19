В гомельском колледже коронавирусом заразились пять студентов и один преподаватель 19.05.2020, 15:23

Группы массово отправляют на самоизоляцию.

В общежитии Гомельского государственного колледжа железнодорожного транспорта проводили дезинфекцию, так как там есть очаги коронавируса, пишет Telegram-канал "Баста!".

"На самоизоляции четыре группы 1 курса, одна группа 2 и одна группа 3 курса. Среди студентов - пять подтвержденных с "короной". Заражен один преподаватель. Часть преподавателей и администрации находятся на самоизоляции", - пишет читатель.

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