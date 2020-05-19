Партия Макрона потеряла абсолютное большинство в Национальной ассамблее Франции 19.05.2020, 15:34

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ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН

ФОТО: LEFIGARO.FR

Cемь ее членов присоединились к новой депутатской группе.

Партия президента Франции "Вперед, республика" потеряла абсолютное большинство в Национальной ассамблее после отделения группы депутатов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFM TV.

Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" потеряла абсолютное большинство в Национальной ассамблее после того, как 7 ее членов присоединились к новой депутатской группе.

Новая группа "Экология, демократия, солидарность", созданная 17 депутатами, стала 9-й депутатской группой в Национальной ассамблее. Участники объявили себя независимыми, "ни в большинстве, ни в оппозиции". Группу возглавили Матье Орфелен, избранный от Мену-и-Луары, и бывшая участница LaREM Паула Фортеза.

Приоритетом в своей работе они называют трансформации в социальной сфере и охране окружающей среды: "реагировать на неотложные ситуации в экологии, модернизировать демократию, уменьшить социальное и территориальное неравенство".

Вследствие вхождения 7 своих партийцев в новую группу, LaREM потеряла абсолютное большинство - у нее осталось 288 мест, необходимые 289. В то же время, они могут рассчитывать на своих союзников с MoDem и Agir.

Кроме того, партия вновь получит абсолютное большинство, если к ней присоединится преемник депутата Оливье Гайярда, который оставил мандат, чтобы занять пост мэра.