Власти обманули медиков по всей Беларуси 28 19.05.2020, 15:57

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ФОТО: 1PROF.BY

Медработники не получили надбавку за коронавирус.

Далеко не все медики, работающие в условиях эпидемии коронавируса, увидели в расчетных листах за апрель доплаты, обещанные Лукашенко. В редакцию с просьбой разобраться обратились фельдшеры, терапевты, эпидемиологи из разных регионов, сообщает «Белсат». У некоторых зарплата не только не увеличилась, а даже уменьшилась. Журналисты попытались разобраться, куда делись надбавки и стоит ли их ждать.

С начала мая медицинские работники по всей Беларуси начали получать выплаты с премией согласно указу Лукашенко № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения». В документе написано, что бонус полагается всем, кто работает с коронавирусной инфекцией – от водителей, санитарок и лифтеров до узких специалистов. Надбавки определяет руководитель учреждения с участием комиссии, в которую входят руководители структурных подразделений (например, заведующие отделениями – ред.).

Сумма ежемесячного вознаграждения – 300-4000 рублей – зависит от «уровня опасности, степени нагрузки и ответственности». На практике это означает, что медики, работающие в «грязных зонах» с инфицированными постоянно, получают президентскую доплату в полном размере за месяц работы. А что делать специалистам, чьи учреждения не перепрофилированы исключительно под коронавирусных пациентов?

«А ноль рублей не хотите?»

Роман (имя изменено по просьбе собеседника) работает фельдшером скорой помощи в одном из областных центров. Перевозил зараженных коронавирусом еще в марте, когда в Беларуси эпидемия только начиналась. За работу с инфицированными он не получил ни рубля. Все из-за того, что бригады перевозят «возможно инфицированных» и людей с «подтвержденным диагнозом».

«Подтвержденные» – те, чьи тесты или анализы показали наличие вируса. В этих случаях санстанция или поликлиника вызывают бригаду для перевозки инфицированного в больницу или в самоизоляцию. Работники станций скорой медицинской помощи диагнозов не ставят, а тесты не всегда дают положительный результат, поэтому много больных с COVID-19 не регистрируются. К тому же, ответственные за здравоохранение чиновники не озвучивают сведений о зараженных в регионах.

В Беларуси среди постсоветских государств и стран-соседок самый высокий показатель подтвержденных случаев COVID-19 на миллион человек. По словам Лукашенко, после парада Победы в Минске уровень заболеваемости пневмонией уменьшился вдвое, но большая часть белорусов в официальные данные не верит.

Ежедневный прирост инфицированных в почти 1000 человек свидетельствует, что с COVID-19 имеют отношение тысячи работников здравоохранения по всей стране. Роман уверен, что разницы между врачами, фельдшерами, санитарами и водителями нет, и доплачивать надо каждому:

«Мы все дышим одинаково зараженным воздухом. Носим на себе больных, завозим в реанимацию. Это несправедливо, ведь медики скорой, терапевты в поликлиниках – первые, кто рискует ежедневно и каждую рабочую смену. Забираем человека и не знаем, с коронавирусом он или нет. На вызовы с неподтвержденным коронавирусом нам не выдают противочумных костюмов. Риск заразиться больше. Сейчас абсолютно все работают в условиях тяжелой эпидемической ситуации».

В редакцию попали расчетные листы медицинского персонала больниц и поликлиник из разных городов и областей, и они существенно отличаются.

Самые маленькие доплаты получили или не получили вообще работники районных поликлиник. В Барановичах медикам скорой выдали бонус от Лукашенко, а в Малорите, Солигорске, Бресте, Гродно дополнительные деньги получили единицы.

Собеседники возмущаются, что руководство требует от них «официального подтверждения контакта с ковидными пациентами», и добавляют – это унижение для них и позор для чиновников и их руководства:

«Точных данных о количестве больных и жертв коронавируса нет. Как нам доказать, что мы имеем контакты не с обычной пневмонией? Они высчитывают часы и минуты. Стыд. В государственном телевидении звучат громкие слова, что каждый месяц медики в больницах, поликлиниках, службах скорой помощи, лабораториях получают кроме зарплаты надбавки 300-4000 рублей. Это ложь!»

Не увеличилась, а уменьшилась

Валерия (имя изменено по просьбе собеседницы) работает заведующей отделением профилактики одной из поликлиник Гродно. Врачу уменьшили процент за «интенсивность труда», из-за чего она потеряла 130 рублей. По словам женщины, администрация обосновывает это тем, что медицинские осмотры были временно прекращены и не было должной нагрузки. Валерия работает на полставки участковым терапевтом. Доплат она не увидела:

«У меня был контакт с ковидной пациенткой. Администрация определила меня в контакты второго уровня. Позже узнала еще о двух подтвержденных ковидниках, с которыми контактировала. Но никто ничего не заплатил. Ни за месяц, ни за конкретные дни. О самоизоляции молчу: работаем в штатном режиме».

Работница одного из эпидемиологических центров Оксана (имя изменено по просьбе собеседницы) с коллегами не получила премии:

«Нам сказали посчитать переработки, потому что мы сейчас работаем нон-стоп. Ничего о доплатах за работу с COVID-19 не сказали, в расчетном листе нет даже упоминания о работе с коронавирусом. Урезали также значительную часть надбавок. Обещали доплатить и в марте, и по новому указу в апреле. В итоге – ноль за работу с утра до ночи и в выходные».

«Недовольных нет»

Журналисты спросили главных врачей разных медицинских учреждений о жалобах подчиненных в связи с невыплатой обещанной премии.

Руководитель Гродненской областной станции скорой медицинской помощи Александр Байгин опровергает информацию, что не заплатил работникам. По его словам, основная масса вызовов не коронавирусная, поэтому есть недовольные. И заверил, что премию получит каждый, кто ее заслужил:

«Что могли – заплатили всем. Это касается тех, кто перевозил подтвержденный COVID-19. Сейчас собираем информацию от учреждений, были ли пациенты с неподтвержденным диагнозом, которые оказались инфицированными. Кто-то раздувает на пустом месте. Все наши знают, что им заплатят. Будет межрасчетная выплата сейчас, а может, в следующей зарплате в июне».

Главный бухгалтер городской поликлиники № 5 Гродно Галина Терешко рассказала, что выплаты должны прийти на этой неделе:

«Мы вообще пока никому ничего не платили. Подаем ведомости в комиссию. Как только одобрят, мы заплатим. Наши работники терпеливы, они знают, что получат, и ждут. Они сами собирают доказательства работы с ковидниками. Ведь это все же деньги. Выплатим, а через два года придет проверка из госконтроля, прокуратура. Сами понимаете, какая ситуация».

По словам главного врача Брестской больницы скорой помощи Вадима Головко, возможно, средства на доплаты еще не выделили из бюджета:

«Наша больница – «чистая зона». Пока у нас не было доплат. Некоторые медики работают круглосуточно в противочумных костюмах, они получат выплаты. Сейчас собираются данные. Система новая, а все новое требует времени. Переплатишь кому-то, потом из своего кармана будешь отдавать».

Председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Владислав Голяк заверил, что к ним с жалобами никто не обращался.

«Не может быть, что не платят. Нужно разбираться з каждым конкретным случаем. Нам никто не жаловался, что не доплатили. Мы все быстро отслеживаем. Если кто-то хочет обратиться – пусть к нам обращается, разберемся», – прокомментировал он.

Главные врачи Жодинской районной больницы, Минской городской клинической больницы № 5, Столинской районной больницы от комментариев отказались.