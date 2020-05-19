Коронавирус обрушил автомобильные рынки в Европе 19.05.2020, 17:27

Больше всего пострадал рынок Италии.

В апреле по сравнению с тем же месяцем 2019 года продажи новых легковых автомобилей в ЕС снизились на 76,3%. Об этом сообщила Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA), пишет "Немецкая волна".

По данным ACEA, это - самый сильный месячный спад за все время ведения подобной статистики. За четыре первых месяца 2020 года показатель продаж снизился на 38,5%. В статистику включены страны ЕС, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания.

При этом наиболее сильно упали продажи новых автомобилей в европейских странах, особенно пострадавших от пандемии и принявших наиболее строгие меры в борьбе с распространением коронавируса - в Италии (97,6%), Испании (96,5%), Бельгии (90,1%), Франции (88,8%), Ирландии (96,1%), а также Великобритании (97,3%). В Германии продажи автомобилей в апреле снизились на 61,1%.

Причиной обрушения автомобильного рынка стала практически полная остановка производства на несколько недель, а также закрытие дилерских центров из-за локдауна, отмечает ACEA.