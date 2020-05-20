Ситуация возвращается к Лукашенко бумерангом 19 20.05.2020, 9:41

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Еще ни разу в истории правления диктатора не накапливалось так много негативных тенденций.

Об этом пишет Юрий Пшенник в статье на сайте «Наше мнение».

Правителю придется отбиваться от множества угроз, причем большинство из них нестандартные. А в плане решения нестандартных проблем наша власть слаба, как показывает опыт.

Коронавирус – наиболее нестандартная угроза, с которой столкнулось по-прежнему молодое государство во главе с уже немолодым правителем. Первоначально Лукашенко существование пандемии постарался проигнорировать, свести все к «козочкам» и «психозу» у остального мира. Ибо власть наша косная и очень плохо справляется с нестандартными проблемами. Обычно все сводится к противостоянию с «врагами» или наказанию «виновных». Тут такой вариант не прошел, а промедление с адекватной реакцией только усугубило проблему. Руководство страны, вероятно, надеялось, что к августу эпидемия «психоза» не просто сойдет на нет, но электорат успеет и забыть про нее. Но эпидемия к тому времени может и не закончится. Зато начнет всплывать правда о ней – уже имеется такая тенденция. Да и «добрые соседи» вполне могут поспособствовать этому процессу. Как люди воспримут, если поймут, что их родные вполне могли бы жить, и умерли исключительно по вине властей, особенно «главного вирусолога»?

В свое время Кебич просчитал практически все, кроме настроений в народе. Видимо, посчитал их несущественным фактором. Теперь ситуация возвращается бумерангом…

Обычно Россия выступала союзником Лукашенко, но такого состояния дел, как сейчас, в отношениях между союзниками раньше не было никогда. Путин бывает весьма изощренным в борьбе с теми, кто выбрал его себе во враги…

Экономика – это, вообще говоря, не профиль белорусского руководства. В этой области оно заваливает почти все, к чему прикоснется. Раньше спасали дотации, и очередная порция кредитов к выборам шла, а в этом году такого может и не случиться.

Еще одна усиливающаяся тенденция последних лет – практически повальное невыполнение «жэстачайшых» указаний «вождя». Началось это давно, но в первое время, вероятно, носило объективный характер: многие указания были принципиально не выполнимыми. Но по мере накопления опыта в этом деле, ЦУ стали просто игнорировать более или менее последовательно и откровенно. Хотя «страх и трепет» вертикаль научились имитировать весьма артистично. Теперь эта практика стала распространяться и на остальной народ. Люди все меньше обращают внимание на указания и «рецепты» правителя (хотя бы и по коронавирусу). А если и обращают, то только как на объект для юмора. Тенденция это знаковая, она тоже внесет свой вклад в общую неопределенность если не итогов «выборов», то итогов правления Лукашенко.

Наконец, сам он в последние годы все чаще и чаще ошибается. Тоже дополнительный фактор, добавляет неопределенности. Лукашенко – человек из далекого прошлого, не способный к реальным переменам. Мир вокруг быстро меняется, а он не успевает реагировать, да и не хочет. Дескать, надо жить как жили, не обращая внимания на происходящее, якобы в этом залог успеха, а не в каких-то переменах. Побывал правитель на Витебщине недавно и – настоял на своем поручение по картофелю. «В этом году, мне кажется, картофель будет в цене. Поэтому я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять побольше. Это будет спасение».

«Бульбу» сажать – вот таким видится «спасение» правителю…