Названа самая устойчивая к кибератакам страна мира 2 20.05.2020, 14:02

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В лидерах — европейские страны.

Греция заняла первое место международного рейтинга национальной кибербезопасности NSCI, оценивающего готовность 160 стран мира противостоять онлайн-угрозам. На втором месте оказался прошлогодний лидер – Чехия, а замыкает тройку лидеров Эстония, которая возглавляла рейтинг в 2018 году, пишет «Европульс».

Рейтинг национальный кибербезопасности ежегодно составляет эстонская Академия электронного управления e-Governance Academy. Помимо рейтинга стран это исследование описывает различные подходы и инструменты для обеспечения кибербезопасности, которые могут использовать государства. Рейтинг оценивает страны по 46 показателям, которые объединены в 3 группы: качество национального законодательства в области кибербезопасности, существование компаний или государственных органов, которые занимаются кибербезопасностью на национальном уровне, и развитость механизмов взаимодействия бизнеса и государства в этой сфере.

Греция за 3 года существования рейтинга улучшила показатели с условных 58% подготовленности отражать кибератаки до 96% — в основном благодаря улучшению национального законодательства и созданию специального центра по борьбе с киберугрозами.

В Евросоюзе с 2018 года действует общий для всех стран-членов пакет мер по борьбе с киберпреступностью и другими угрозами в интернете EU Cybersecurity Act. Благодаря ему, к примеру, появились круглосуточные центры реагирования на массивные хакерские атаки и другие киберугрозы, а страны-члены ЕС взяли на себя обязательство следить за тем, чтобы зарегистрированные на их территории онлайн-ресурсы были безопасными и не распространяли дезинформацию.