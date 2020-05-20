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В ИУОТ №15 в Бобруйске выявлен коронавирус

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  • 20.05.2020, 22:35
  • 1,007
В ИУОТ №15 в Бобруйске выявлен коронавирус

В исправительном учреждении открытого типа ввели карантин.

В Исправительное учреждение открытого типа №15 управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел по Могилевской области введен режим карантина («химия»).

Об этом Charter97.org сообщил читатель.

«В ИУОТ-15 города Бобруйска введен режим карантина, так как найден коронавирус. Взяли тесты у всех и держат в изоляции. Пока подтвержден 1 случай, его забрали в больницу. Куда - не знаем», - сообщил читатель.


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