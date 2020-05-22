От коронавируса умер бывший дворецкий Белого дома 22.05.2020, 7:48

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Фото: BBC

Он работал у 11 президентов США.

Бывший дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман умер от коронавируса в возрасте 91 года. Он начал свою карьеру при Дуайте Эйзенхауэре, а закончил как метрдотель у Барака Обамы, всего ему довелось работать у 11 президентов США, сообщает ВВС.

Джермана заметила Джекки Кеннеди — супруга 35-го президента США Джона Кеннеди. Тогда он работал уборщиком, и первая леди помогла повысить его до дворецкого. «Именно она сделала все, чтобы это произошло», — рассказала его внучка Джамила Гаретт телеканалу Fox 5.

Много десятилетий спустя другая первая леди США — Мишель Обама — опубликовала его фотографию в своей книге мемуаров Becoming (в русском переводе «Becoming. Моя история»).

В ответ на сообщения о смерти Джермана Мишель Обама сказала, что «ей повезло быть с ним знакомой». «Своей добротой и вниманием Уилсон Джерман многие десятилетия помогал первым семьям, в том числе нашей семье, почувствовать себя дома в Белом доме», — цитирует ее заявление NBC.

Чувство победы

«Его стремление помочь другим, его желание сделать все возможное и невозможное для страны, которую он любил, и для людей, в жизни которых он присутствовал, достойно представляло дух его поколения», — сказала Обама.

Свои соболезнования его семье в «Твиттере» выразила еще одна первая леди — и бывший госсекретарь США — Хиллари Клинтон.

Bill and I were saddened to hear of the passing of Wilson Roosevelt Jerman at the age of 91 from COVID-19. Jerman served as a White House butler across 11 presidencies and made generations of first families feel at home, including ours. Our warmest condolences to his loved ones. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) May 21, 2020

Уилсон Джерман умер от коронавируса на прошлых выходных.

Он начал работать в Белом доме в 1957 году, когда президентом был Дуайт Эйзенхауэр, и окончательно ушел на пенсию только в 2012-м. На прощание президент Барак Обама подарил Джерману несколько памятных табличек с фамилиями каждого из президентов, с которыми тот работал.

Джерман остается важной фигурой для экспертов, изучающих историю афроамериканцев и их роль в политической жизни страны. Как и многие другие представители его поколения, он с достоинством занимал одну из немногих должностей, которая была доступна для него в то время, говорит Корита Митчелл из Университета Огайо, автор книги «От рабских хижин до Белого дома».

Расовая сегрегация во многих американских штатах действовала до середины 1960-х годов, дискриминация по расовому принципу была окончательно запрещена только в 1968-м.

По словам Митчелл, Уилсон Джерман, вероятно, был очень доволен, что его карьера завершилась именно при этом лидере США. Он работал у Обамы — «достойного президента и тоже афроамериканца», — говорит она и добавляет: «думаю, что он воспринимал это как победу».