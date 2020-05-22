Фотофакт: ДТП с шестью машинами парализовало движение в центре Могилева 1 22.05.2020, 20:00

1,807

фото: tut.by

Две машины вылетели к тротуару.

В Могилеве вечером 22 мая произошло ДТП, которое парализовало движение в центре города. На путепроводе на улице Якубовского столкнулись 6 машин. Две вылетели к тротуару, их остановило ограждение, пишет tut.by.

ДТП произошло около 18.30 недалеко от остановки общественного транспорта «Улица Якубовского». Как именно произошло столкновение, разбираются сотрудники ГАИ. По предварительным данным, помощь медиков не понадобилась. Пострадали только машины — получили механические повреждения.

Ситуацию с дорожной обстановкой обострило то, что ДТП произошло вечером в пятницу в конце часа пик.