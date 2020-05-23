Две белоруски случайно создали альтернативную школу, в которую рвутся дети и учителя 8 23.05.2020, 9:50

4,555

Фото: onliner.by

Все занятие проходят в режиме онлайн.

Новая реальность запустила любопытные процессы. Катализатором послужила как раз эпидобстановка: две гомельчанки на этом фоне придумали «Нешколу». Удивились, когда в нее стихийно рванул народ — дети, учителя… «Нешкольникам» не надо каждый день ходить в школу, они учатся онлайн, пишет onliner.by.

От безделья дети пухнут

Сама мысль о том, чтобы увести школьное образование в интернет, кажется фантасмагорической и пугающей. Как будут выглядеть дети, лишенные безобразий, кнопки на стуле, смазанной парафином доски и прочего социального ориентирования? Большеголовые, сизые… Между тем в Гомеле неожиданно для самих создателей возникла «Нешкола», в которую за короткое время записались десятки учеников.

Началось все с нелепой цепочки совпадений.

Какой-то китаец съел летучую мышь.

Мир заразился.

В Беларуси продлили весенние каникулы.

15-летний Слава совершенно не любит школу.

Гомельчанка Оксана Шевченко — мама того нерадивого школьника. Он спортсмен (пловец), умеет впахивать, умный, самостоятельный и так далее. При этом вообще не переваривает школу. (На самом деле жить без нее не может, там сложные чувства.)

Фото: onliner.by

Кризис наступил, когда в стране в очередной раз продлили каникулы.

— От безделья дети начинают пухнуть, — объясняет Оксана. — Когда каникулы пошли на третью неделю, я задумалась, как заполнить это время. Позвонила знакомой — Алевтине Новиковой, у нее сын тоже в 9-м классе. И тоже пухнет. Решили найти еще детей и просто сообща заниматься с репетиторами онлайн. Распределить таким образом расходы.

Идея неожиданно выстрелила. События развивались лавинообразно и стихийно. Сначала отозвались несколько родителей из школьных чатов, пожелавших заниматься английским. Оказалось, что групповое занятие репетитора стоит столько же, сколько и индивидуальное. Выгодно.

— За счет кооперации получалось, грубо говоря, уже не $10 на каждого, а в несколько раз дешевле, — считает Оксана Шевченко. — Мы решили: а что мешает нам пригласить учителей и по другим предметам?

Додумывали на ходу. Максимальный размер «некласса» определили в 5—6 человек (больше трудно учить онлайн). Когда ученики перестали помещаться на мониторе, попробовали укомплектовать вторую группу. Лавина стала набирать скорость: на посты в соцсетях принялись стучаться не только 9-е классы, но и прочие, начиная с 5-го. Все внезапно захотели учиться онлайн.

Сейчас в «Нешколе» около 60 учеников из разных городов и деревень (пока только Беларуси).

Дети повалили — надо было срочно искать преподавателей.

— Оказывается, учителя русского и белорусского — большой дефицит! — удивлена Оксана. — Притом что вузы выпускают филологов пачками. Находили через знакомых, в соцсетях, потом сами преподаватели стали приводить коллег. Сейчас у нас больше 10 учителей по основным предметам. Это люди из Гомеля, Минска, Рогачева, Бреста.

Фото: onliner.by

Вообще-то, география тут имеет довольно условное значение. Интернет все нивелирует. По сути, «Нешкола» может работать на весь русскоязычный интернет. Одна проблема — часовые пояса. Оксана говорит, пытались приспособить к преподаванию даже подругу из США, но не вышло из-за временной разницы.

Напомним, вся эта куча событий произошла примерно за месяц — от сомнительной и странной идеи до толпы учеников и учителей.

— Вы хотите школы собою заменить?

— Ни в коем случае, — Оксана даже мыслей таких опасается. — Детям нужно общение. Провести детство в онлайне невозможно. Такое образование могло бы стать альтернативной традиционному, если его обогатить офлайн-мероприятиями. В чистом онлайне оно неполноценно.

Фото: onliner.by

Оксана предсказуемо называет один из главных недостатков «Нешколы»: отсутствие прямого общения. Не хватает «тактильности». Невозможно толкнуть одноклассника, подкатить к однокласснице, уронить цветочный горшок, сброситься на шторы.

А без этого, как мы знаем по себе, трудно вырасти полноценной личностью.

Учитель: школу можно на 90% уводить в онлайн

Отступим чуть в сторону. Фактически мы видим мутировавшее под воздействием вируса репетиторство. Не захватит ли онлайн-учеба мир? В коронавирус тоже первое время не особо верили (да и сейчас не все)…

Евгений Любин — репетитор с девятилетним стажем, ведет в «Нешколе» физику.

Фото: onliner.by

Для него это фактически первый опыт онлайн-уроков — учил детей и учился сам. Теперь уверен, что технически подавляющую часть школьной программы можно увести в онлайн без ущерба для качества:

— Разумеется, в этом есть смысл, если дети предпочтут заниматься таким образом. Но пока это просто дополнительное образование. Вопрос в признании со стороны государства. Если допустить, что такое обучение будет лицензировано, то, на мой взгляд, оно может в значительной степени заменить традиционную школу.

В то же время школа — это ведь не только место, где преподают физику и другие предметы. Здесь дети общаются, учатся взаимодействовать, получают другие навыки, которые не всегда можно передать онлайн. Как провести полноценную лабораторную работу в онлайне, я не представляю.

И все же, считаю, теоретическая часть, начиная с 4-го класса, вся может уйти из офлайна — а это процентов 90 программы. Вполне можно проводить уроки онлайн так, чтобы это было доступно и понятно ученикам. Я знаю, как это делать, могу это обосновать.

Почему Славе скучно?

Как мы помним, на Славу школьная учеба наводит уныние. В то же время там друзья, жизнь. Таким образом, школа — это место для общения, уроки — скучный довесок. Так было всегда. Нельзя тут ничего переделать?

— В жизни мы все пользуемся кучей девайсов и программ, — рассуждает создательница «Нешколы». — Есть YouTube, блоги, куча источников и возможностей для красивой визуализации урока. Школа же замерла на стадии доски с мелом. Например, у нас ввели электронные дневники. Года два пробовали или пользоваться — ну хорошая же вещь, полезная, которая должна только облегчать всем жизнь. А потом забросили. Потому что учителю при его загрузке не до того.

Мне кажется, у учеников, которые сегодня с головой в гаджетах, должен возникать диссонанс между их жизнью и методами, которые используются в XXI веке в школе. Ученик знает, что он в интернете найдет эту информацию красивее и интереснее, — конечно, это его расхолаживает.

Урок за три

Оценок в «Нешколе» нет. Дневников тоже. Домашние задания есть. Занимаются в Zoom.

Фото: onliner.by

Итак, родителям каждый урок обходится в 3—5 рублей (зависит от учителя). В неделю получается примерно 35 рублей при стандартном пакете предметов. А когда мама платит, то ученику уже сложнее сачковать и прогуливать.

Говорят, физически так учиться труднее, чем в обычном классе, за счет постоянного внимания учителя. Возможность сачковать на задней парте тут не предусмотрена. Сил хватает обычно на три урока в день, четыре — уже много, начинает идти пар из ушей. При этом считается, что КПД гораздо выше: то, на что уходило три урока, можно усвоить за один или два, а освободившееся время — потратить на что угодно.

При этом и учитель не завален отчетами, свободен от странных нагрузок.

Оксана в восторге: дети делают успехи. Растут на глазах по разным предметам. Можно предположить, что классу из 5 человек онлайн-репетитор доведет тему лучше, чем измотанный школьный учитель — классу из 20 человек. И все же:

— Как вы определили, что они делают успехи? Оценок же нет.

— Трудно не заметить. Слава заговорил по-английски. Ему стали интересны уроки физики, хотя месяц назад это невозможно было представить. Нагнал программу по математике…

Впереди у парня экзамены — их в любом случае надо сдавать в обычной школе. Момент истины.

Что дальше?

— Ну кончится когда-нибудь изоляция — и «Нешкола» кончится?

Оксана говорит, что ничего подобного. То, что происходит сейчас, — это, по сути, тестовая версия, волонтерский проект без денежной выгоды. Сбрасываются здесь только учителям. Но с 1 сентября хотят сделать все по-взрослому, на нормальной коммерческой основе. Учителя будут получать зарплату, ученики — оплачивать определенные пакеты. Это уже бизнес. Впереди лето, чтобы настроить механизм и собрать желающих.

— Весь бывший СССР, мигранты — нас ничто не ограничивает. Это касается и учеников, и учителей. Пока мы видим, что этот формат зашел на ура и детям, и учителям, и родителям. В то же время есть дети, которых такой способ обучения никогда в жизни не устроит. Например, ребенок очень контактный, общительный — ему непременно надо идти в школу.

Фото: onliner.by

У Оксаны есть Слава, на котором она фактически обкатывает эту систему. Он, кстати, при всей нелюбви к традиционной школе сказал, что с 1 сентября в нее вернется. Объяснил: «Там веселее».