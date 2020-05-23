По версии Минздрава в Беларуси «насчитали» 35 244 случаев заражения коронавирусом 14 23.05.2020, 12:39

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Министерство продолжает публиковать заниженные данные.

Белорусский Минздрав 23 мая заявил, что в стране выявлено 35 244 случая заражения коронавирусом, 194 человека умерли.

По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению. По альтернативным подсчетам, в Беларуси коронавирусом заражены несколько сотен тысяч человек и, скорее всего, более 10 тысяч умерло.

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