Алесь Круткин: Вся страна должна стать блогерами 2 23.05.2020, 13:59

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Алесь Круткин

Спасти людей, освободить Беларусь.

Об этом в «Фейсбуке» пишет известный блогер и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Алесь Круткин:

«Спасти людей, завоевать улицу, освободить страну.

Самая главная задача на сегодняшний день - это сохранить здоровье и жизни людей. Поэтому в теперешней ситуации, когда Лука раздувает пожар коронавируса по всей стране и несет смерть в дома белорусов, это сделать все возможное и не возможное чтобы наши соотечественники во время Народного карантина бойкотировали различные парады на 3 июля, славянские базары, и прочие выборы смерти.

Создавайте сотни видеоблогов во всех райцентрах и снимайте сюжеты про «ковид-19»! Вся страна должна стать блогерами - от Браслава до Житковичей, от Островца до Кричева. Берите в руки телефоны и пусть весь мир узнает правду! Наша сила в правде.

Когда пандемия пойдет на спад Мы должны сказать всей страной - это наш город ! Это наша улица ! Во всех городах нужно будет выйти на празднование победы над коронавирусом и на похороны режима сумасшедшего диктатора. Как наши предки в мае 1945. С цветами. Мы должны завоевать улицу. Улица - это движение. А движение - это жизнь. И мы отпразднуем победу над смертью. И над пожирателями смерти из колхозной мафии.

Этот год самый трудный в новейшей истории Беларуси. Но, он станет годом надежды. 2020 - это год белорусской мечты. А главная мечта у миллионов белорусов - освободиться от унижения, хамства со стороны оккупантов-лукашистов, постоянных глупых проверок, тупых придирок, надзора, и стать хозяевами на своей земле. Вздохнуть здоровыми и чистыми легкими воздух свободы. В этом году мы освободимся».