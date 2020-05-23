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Как в Беларуси будут формировать цены на лекарства

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  • 23.05.2020, 17:25
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Как в Беларуси будут формировать цены на лекарства

В Беларуси определен порядок согласования цен на лекарственные средства.

Комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине протоколом от 19 мая 2020 года № 32/16пр утвердила «Регламент комиссии для рассмотрения и принятия решения по вопросам формирования цен на лекарственные средства». Решение принято в рамках реализации решений указа президента «О поддержке экономики».

Документ содержит алгоритм действий производителей, оптовых и розничных продавцов лекарственных средств в случаях, когда цены на лекарства уже зарегистрированы, но имеются достаточные основания их не учитывать.

МАРТ еще раз объяснил, как формировать цены на социально значимые товары

Субъекты хозяйствования будут обращаться сначала в Министерство здравоохранения, которое за три дня проверит полноту и достоверность представленных документов, подготовит заключение о целесообразности согласования цены и направит документы в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. МАРТ в течение 7 рабочих дней организует рассмотрение материалов на заседании комиссии. В приложении к регламенту также приведены формы представляемых документов.

Результаты рассмотрения с указанием допустимых цен будут публиковаться на сайте МАРТ. Подробные комментарии министерства размещены на его официальном сайте.


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