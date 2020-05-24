Анджей Почобут: Скорую помощь в Гродно тоже «кинули» с лукашенковскими выплатами 3 24.05.2020, 10:50

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Возмущенные медики рассказали, каким рискам они подвергаются каждый день.

«Скорую помощь Гродно тоже «кинули» с лукашенковскими выплатами», - написал в «Фейсбуке» известный журналист Анджей Почобут.

Работники ГУЗ «Гродненская областная станция скорой медицинской помощи» и УЗ «Объединенная медицинская автобаза» написали обращение в администрацию Лукашенко.

«Нас не удовлетворяют выплаты по указу № 131, у многих их вообще нет. Врачи, фельдшера, санитары, водители, все в недоумении…

Каждый вызов, любой контакт с пациентом подвергает нас риску, так как течение COVID-19 бывает бессимптомным или протекающим в легкой форме, подобной ОРВИ или ОКИ. Это не умаляет COVID-19 в его опасности. От того всех пациентов мы должны расценивать как потенциально инфицированных СOVID-19.

Когда у наших коллег подтверждается COVID-19, мы становимся контактами первого уровня, но нам не проводят тесты на данную инфекцию, и мы вынуждены продолжать работать, не зная своего объективного статуса. А когда же подтверждается положительный тест у наших пациентов, санстанция звонит и ругается, угрожает – почему это мы еще работаем, если должны быть на изоляции. А как быть, если мы не знаем этих результатов, да и сами, возможно, уже положительные, а работаем и разносим инфекцию другим, как пациентам, так и своим близким?!», - пишут возмущенные медики.