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Версия Минздрава: в Беларуси 36 198 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом

  • 24.05.2020, 12:49
  • 1,696
Версия Минздрава: в Беларуси 36 198 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом

Реальные цифры могут быть намного выше.

Белорусский Минздрав заявил, что в стране выявлено 36 198 случаев заражения коронавирусом, 199 человек умерли.

По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению. По альтернативным подсчетам, в Беларуси коронавирусом заражены несколько сотен тысяч человек и более 10 тысяч умерло.

Предлагаем вам ознакомиться с интерактивной картой заражений COVID-19 в нашей стране от Telegram-канала «Баста!».

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