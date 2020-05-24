Версия Минздрава: в Беларуси 36 198 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом
- 24.05.2020, 12:49
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Реальные цифры могут быть намного выше.
Белорусский Минздрав заявил, что в стране выявлено 36 198 случаев заражения коронавирусом, 199 человек умерли.
По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению. По альтернативным подсчетам, в Беларуси коронавирусом заражены несколько сотен тысяч человек и более 10 тысяч умерло.
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