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Врач-рентгенолог из Гомеля с подозрением на COVID три недели ходит на работу

  • 24.05.2020, 14:43
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Врач-рентгенолог из Гомеля с подозрением на COVID три недели ходит на работу

Тест ему делать отказываются.

Врач-рентгенолог из Республиканском научно-практическом центра радиационной медицины и экологии человека в Гомеле три недели ходит на работу, являясь контактом первого уровня. Тест ему делать отказываются, сообщает телеграм-канал «Баста!».

О том, что врача из Республиканского научно-практического центра радиационной медицины врач-рентгенолог является контактом первого уровня, так как у его жены подтвержден Covid-19, канал «Баста!» писали еще 6 мая. Тогда его на самоизоляцию не отпустили, потому что «работать некому».

Прошло три недели, сегодня журналистам «Баста!» сообщили, что врач все еще вынужден ходить на работу. Тест ему делать отказываются.

«Врача-рентгенолога, о котором вы писали, выгоняют на работу. У супруги первый тест - отрицательный, второй – положительный. На вопрос про третий тест сказали, что если он будет положительный у супруги - тогда возьмут и у этого врача», - написал сотрудник центра.

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