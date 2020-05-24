В минском метро произошло ЧП 24.05.2020, 15:40

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У станции метро «Восток» - большое скопление пожарных расчетов.

Читатели tut.by сообщают о большом скоплении пожарных расчетов у станции метро «Восток» в Минске. Вход в вестибюль закрыт, внутри работают спасатели. По сообщению МЧС в Twitter, в тоннеле в одном из помещений работников метро произошло короткое замыкание электропроводки.

Как сообщают читатели, внутри станции метро работают спасатели. Также к станции прибыла скорая помощь.

МЧС сообщило в Twitter, что спасатели выезжали по сообщению о задымлении на станции метро «Восток». Причиной стало короткое замыкание электропроводки в одном из помещений для работников метро в тоннеле.

Как объяснили в МЧС, большое количество техники обусловлено сложностью объекта. Техника высылается автоматом согласно номеру вызова. Если ничего серьезного не происходит, то автомобили возвращаются в подразделения.

Как сообщил позже в Twitter Минский метрополитен, на станции «Восток» в служебном помещении произошло короткое замыкание с задымлением. Сейчас (около 15.00 24 мая) станция временно закрыта для пассажиров, поезда следуют без остановки на ней. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники МЧС.