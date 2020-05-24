закрыть
24 мая 2020, воскресенье, 16:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В минском метро произошло ЧП

  • 24.05.2020, 15:40
  • 2,953
В минском метро произошло ЧП

У станции метро «Восток» - большое скопление пожарных расчетов.

Читатели tut.by сообщают о большом скоплении пожарных расчетов у станции метро «Восток» в Минске. Вход в вестибюль закрыт, внутри работают спасатели. По сообщению МЧС в Twitter, в тоннеле в одном из помещений работников метро произошло короткое замыкание электропроводки.

Как сообщают читатели, внутри станции метро работают спасатели. Также к станции прибыла скорая помощь.

МЧС сообщило в Twitter, что спасатели выезжали по сообщению о задымлении на станции метро «Восток». Причиной стало короткое замыкание электропроводки в одном из помещений для работников метро в тоннеле.

Как объяснили в МЧС, большое количество техники обусловлено сложностью объекта. Техника высылается автоматом согласно номеру вызова. Если ничего серьезного не происходит, то автомобили возвращаются в подразделения.

Как сообщил позже в Twitter Минский метрополитен, на станции «Восток» в служебном помещении произошло короткое замыкание с задымлением. Сейчас (около 15.00 24 мая) станция временно закрыта для пассажиров, поезда следуют без остановки на ней. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники МЧС.


популярное за неделю

Мнение

Ковровые бомбардировки
Ковровые бомбардировки Ирина Халип
Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь
Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь Наталья Радина
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы»
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы» Павел Северинец
Чуланные фюреры
Чуланные фюреры Андрей Санников