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Ученые раскрыли древнюю тайну Марса

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  • 24.05.2020, 18:24
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Ученые раскрыли древнюю тайну Марса

Она касается магнитного поля Красной планеты.

Ученые Университета Британской Колумбии определили точное время, когда у Марса имелось магнитное поле. Геомагнитное динамо существовало 4,5 и 3,7 миллиарда лет назад, пишет lenta.ua.

Специалисты проанализировали многолетние спутниковые данные, собранные аппаратами MAVEN и Mars Global Surveyor и обнаружили свидетельства существования магнитного поля в регионе Lucus Planum, образованного лавовым потоком, который застыл менее 3,7 миллиарде лет назад.

Исследователи также обнаружили магнитные поля низкой интенсивности над северным полярным бассейном в северном полушарии планеты, которое образовалось 4,5 миллиарда лет назад и считается одним из древнейших объектов на Марсе, сообщает Science Advances.

Известно, что геомагнитное динамо, когда железное ядро планеты вращалось и порождало магнитное поле, было активно между 4,3 и 4,2 миллиарда лет назад, но отсутствовало 3,9 миллиарда лет назад. Возможное объяснение этому заключается в том, что динамо на какое-то время остановилось, а затем запустилось вновь.

Согласно альтернативному сценарию, удары небесных тел, которые образовали бассейны, сместили часть коры, в которой содержались намагниченные минералы.


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