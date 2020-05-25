Германия приглашает сезонных работников 25.05.2020, 10:16

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Берлин разрешил въезд трудовых мигрантов для участия в сельсхозработах до середины июня.

Министерства сельского хозяйства и внутренних дел Германии согласовали продление сроков для въезда сезонных работников до 15 июня. Об этом пишет "Немецкая волна" со ссылкой на Минсельхоз ФРГ.

Отмечается, что разрешение на въезд, введенное как исключение во время пандемии COVID-19, должно было действовать до конца мая.

В ведомстве уточнили, что другие условия для въезда, среди которых максимальный контингент в 80 000 человек и наличие разрешения на работу, остаются в силе. Кроме того, на иностранцев, прибывающих для участия в сельхозработах, распространяются правила о защите от инфекционных заболеваний.

В Германию уже прибыли 33 000 таких работников. В середине июня в ФРГ планируют провести "принципиально новую" оценку ситуации.