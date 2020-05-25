«Все старики в селе умерли» 3 25.05.2020, 10:36

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Как Дагестан стал одним из эпицентров вспышки коронавируса в России.

В конце апреля из 1600 коек для больных COVID-19 мгновенно заполнились 1000. Глава Минздрава республики, входящей в состав РФ, на днях признал, что данные по пандемии в регионе занижены. Сейчас в Дагестан направлена помощь, в самой республике строят госпитали. Что происходит в дагестанских селах — в рамках проекта «Синдикат-100» рассказывает корреспондент «Дождя» Василий Полонский.