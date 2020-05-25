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В Жабинке пациенты с температурой выстроились в очередь, чтобы попасть на прием к врачу

  • 25.05.2020, 14:35
  • 3,313
В Жабинке пациенты с температурой выстроились в очередь, чтобы попасть на прием к врачу

Люди вынуждены стоять на улице.

Telegram-канал "Баста!" публикует фотографии из города Жабинка Брестской области. Пациенты с температурой вынуждены стоять в очереди на улице, чтобы попасть на прием к врачу:

"Всех обратившихся с температурой в ЦРБ, отправляют в инфекционный кабинет. На приеме работают разные врачи, в том числе и онкологи, например. Ждать своей очереди людям приходиться стоя на улице. В пятницу был очень сильный ветер, спрятаться некуда, сквозняк страшный. Сегодня дождь утром был. Опять некуда спрятаться. Ведь в этой очереди на улице стоят люди с температурой. Я в пятницу на ветру простояла полтора часа. Что это за метод лечения, когда больных людей отправляют стоять на холоде полтора часа", - пишет жительница из Жабинки.

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