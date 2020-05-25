Будславский фестиваль отложили «на более позднее время» 25.05.2020, 17:49

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Фото: «Белсат»

2 июля в католических приходах Беларуси состоится праздничное богослужение.

Конференция католических епископов в Беларуси отложила проведение фестиваля в Будславе из-за пандемии коронавируса. Обычно этот религиозный праздник проводился в начале июля в честь иконы Божией Матери Будславской, передает «Еврорадио».

2 июля в католических приходах Беларуси состоится праздничное богослужение. В тот же день в Будславе также пройдет торжество. Однако общебелорусский праздник, запланированный на 3-4 июля, "переносится на более позднее время".

В комментарии Vatican News архиепископ Тадеуш Кондрусевич объяснил, что не будет организованных паломничеств в Будслав. Однако желающие могут прийти сами, им не будет запрещено посещать Будславскую базилику.

Будславский фестиваль проводится в честь события, которое якобы имело место 2 июля 1588 года. Согласно легенде, тогда верующим явилась Дева Мария. В честь этого была создана Будславская икона Божией Матери, которая стала одной из самых почитаемых католических икон в Беларуси. Католическая церковь организует Будславский фестиваль каждый год с 1992 года. В 2018 году фестиваль был включен в список нематериального культурного наследия UNESCO.