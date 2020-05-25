Пресс-секретаря Путина отправили на карантин

Пресс-секретаря Путина отправили на карантин2
- 25.05.2020, 18:38
- 1,798
У Пескова ранее был выявлен коронавирус.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заболевший коронавирусной инфекцией, выписан из больницы. Об этом его жена Татьяна Навка сообщила изданию Daily Storm.
Навка сообщила, что еще около недели она и Песков будут находиться на домашнем карантине.
Татьяну Навку выписали из больницы 21 мая.
Из высокопоставленных российских чиновников коронавирусом переболели несколько министров: премьер РФ Михаил Мишустин, глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр культуры Ольга Любимова. 25 мая стало известно, что ковид обнаружили у главы Тувы Шолбана Кара-оола. СМИ писали, что коронавирус подозревают у главы Чечни Рамзана Кадырова, но официально это не подтверждалось.