Пресс-секретаря Путина отправили на карантин 2 25.05.2020, 18:38

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Дмитрий Песков

У Пескова ранее был выявлен коронавирус.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заболевший коронавирусной инфекцией, выписан из больницы. Об этом его жена Татьяна Навка сообщила изданию Daily Storm.

Навка сообщила, что еще около недели она и Песков будут находиться на домашнем карантине.

Татьяну Навку выписали из больницы 21 мая.

Из высокопоставленных российских чиновников коронавирусом переболели несколько министров: премьер РФ Михаил Мишустин, глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр культуры Ольга Любимова. 25 мая стало известно, что ковид обнаружили у главы Тувы Шолбана Кара-оола. СМИ писали, что коронавирус подозревают у главы Чечни Рамзана Кадырова, но официально это не подтверждалось.