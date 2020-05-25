Вот и вся статистика Минздрава 1 25.05.2020, 19:46

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Фальсификация статистики на одном примере.

Читательница телеграм-канала «Баста!», родственник которой умер от коронавируса, рассказала, как Минздрав фальсифицирует статистику.

«Не доверяла официальной статистике по смертям от Сovid-19, - пишет она. - Убедилась на примере нашей семьи.

Умер свекор с Сovid-19 и двусторонней пневмонией. В свидетельстве о смерти указана в качестве причины «легочно-сердечная недостаточность», в качестве заболевания, вызвавшего причину – пневмония. Основная причина смерти – ишемическая болезнь сердца.

Только среди «прочих важных состояний, сопутствующих смерти, но не связанных с болезнью, приведшей к ней" названа коронавирусная инфекция. Вот и вся статистика».

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